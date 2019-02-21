Ретейлеры предупредили о возможном дефиците молока

Торговые сети предупредили Минэкономразвития о вероятных перебоях с поставками молока, масла, сыра, творога и сметаны. Проблемы могут начаться уже этим летом.

Причина заключается в том, что молочные продукты в потребительской упаковке попали в расширенный список продукции, на которую должны быть оформлены ветеринарные сопроводительные документы - проект приказа разработал Минсельхоз. Отслеживать путь этих товаров от фермы до прилавка будет система "Меркурий", которая уже продемонстрировала эффективность работы.

Согласно расчетам Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), расширение перечня подконтрольных товаров в системе "Меркурий" может повлечь рост затрат при оформлении ветеринарно-сопроводительной документации на треть.

АКОРТ направила в Министерство экономического развития соответствующее письмо, в котором говорится о позиции ассоциации.

В АКОРТ "Российской газете" рассказали, что даже при полномасштабной работе торговых сетей в "Меркурии", далеко не все поставщики смогут успешно влиться в этот проект. "Меркурий" успешно работает на звеньях цепочки "от фермы до цеха". На последующих же стадиях переработки и реализации целесообразно использовать систему маркировки.

"АКОРТ поддерживает проект Минпромторга по выносу готовой молочной продукции из-под действия системы "Меркурий" и переносу ее в систему маркировки от Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ)", - заключили в АКОРТ.