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21.02.2019 11:48
Рубрика: Экономика

Ретейлеры предупредили о возможном дефиците молока

Текст: Екатерина Ясакова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Торговые сети предупредили Минэкономразвития о вероятных перебоях с поставками молока, масла, сыра, творога и сметаны. Проблемы могут начаться уже этим летом.

Причина заключается в том, что молочные продукты в потребительской упаковке попали в расширенный список продукции, на которую должны быть оформлены ветеринарные сопроводительные документы - проект приказа разработал Минсельхоз. Отслеживать путь этих товаров от фермы до прилавка будет система "Меркурий", которая уже продемонстрировала эффективность работы.

Фото: iStock
Маркировку товаров предлагают распространить на лес, воду и молоко

Согласно расчетам Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), расширение перечня подконтрольных товаров в системе "Меркурий" может повлечь рост затрат при оформлении ветеринарно-сопроводительной документации на треть.

АКОРТ направила в Министерство экономического развития соответствующее письмо, в котором говорится о позиции ассоциации.

В АКОРТ "Российской газете" рассказали, что даже при полномасштабной работе торговых сетей в "Меркурии", далеко не все поставщики смогут успешно влиться в этот проект. "Меркурий" успешно работает на звеньях цепочки "от фермы до цеха". На последующих же стадиях переработки и реализации целесообразно использовать систему маркировки.

"АКОРТ поддерживает проект Минпромторга по выносу готовой молочной продукции из-под действия системы "Меркурий" и переносу ее в систему маркировки от Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ)", - заключили в АКОРТ.

Экономика Товары и цены Правительство Минпромторг Правительство Минэкономразвития Правительство Минсельхоз Обязательная сертификация товаров
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