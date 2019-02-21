РФ направила в Венесуэлу лекарства и медоборудование

По линии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Россия передала Венесуэле груз с лекарствами и медицинским оборудованием.

В церемонии передачи гуманитарного груза, которая прошла в аэропорту Каракаса, приняли посол РФ в Венесуэле Владимир Заемский, а также высокопоставленные представители министерства здравоохранения Боливарианской республики.

По данным республиканского минздрава, переданных медикаментов должно хватить больницам не менее чем на 15 дней. В дальнейшем планируется еще одна такая поставка в оказавшуюся в международной блокаде страну, но сроки ее пока неизвестны.