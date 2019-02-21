"Российская газета" публикует закон, который защитит социальные выплаты от ареста судебными приставами. Теперь банки будут специально маркировать в своих расчетных документах деньги, которые у человека нельзя забрать.

Нередкая ситуация: сначала с карты человека списываются деньги, а потом выясняется, что он должник и им занимаются судебные приставы. Хорошая новость: он больше не должен. Плохая: нередко приставы забирали то, что не положено. Закон запрещает накладывать взыскание на некоторые выплаты. Речь о различных социальных пособиях. Эти деньги предназначаются исключительно для поддержки человека в трудной ситуации.

Теперь банки будут специально маркировать денежные средства - социальные выплаты, находящиеся под особой защитой закона

Безусловно, когда выяснялось, что произошел казус, приставы возвращали средства. Однако человеку приходилось пережить массу неприятных моментов и побегать. Теперь ничего подобного не произойдет. Раньше проблема была в том, что все деньги на счетах выглядели одинаково и зарплата или накопления ничем не отличались от социальных выплат. Закон это изменил, в расчетных банковских документах будет указываться соответствующий код вида дохода.