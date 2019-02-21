Старости: Международная тюремная выставка 1890 года

В нашей рубрике "Старости" мы публикуем заметки из дореволюционных газет и журналов. В год 140-летия журнала "Родина" перелистываем страницы "Родины". Летом 1890 года в Санкт-Петербурге состоялось незаурядное событие. Город принимал у себя четвертый международный тюремный конгресс. Участниками конгресса стали представители со всего мира. Официальные делегации прислали европейские державы: Великобритания, Швейцария, Франция, Бельгия, Голландия, Дания, Испания, Португалия, Италия, Сербия и Греция. Из Австро-Венгерской Империи и Шведского королевства прибыли по две делегации, соответственно, Австрии и Венгрии, Швеции и Норвегии. Немецкие государства, составлявшие "союзную Германскую Империю" представляли Пруссия, Бавария, Саксония, Баден, Вюртемберг и Гамбург. И каждое из них устроило свою экспозицию. Исламское правосудие демонстрировала Оттоманская Империя. Американский континент представили Соединенные Штаты Северной Америки и Аргентинская республика. Япония ограничилась присутствием своего петербургского посланника господина Нисси. В честь конгресса были выпущены памятные медали, а у каждого участника был именной жетон. К выставке были выпущены многочисленные каталоги. Пресса освещала событие очень широко - все иллюстрированные издания публиковали обзоры выставки и иллюстрации с нее. Не осталась в стороне и "Родина". Публикуем без сокращений заметки и иллюстрации из номера "Родины" от 8-го июля 1890 года.

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3 июня открылась международная выставка, служащая, так сказать, наглядной иллюстрацией к международному конгрессу.

Таких конгрессов до сих пор было только три: первый в Лондоне в 1872 году, за ним следовали: стокгольмский в 1878 г. и римский в 1885 году. К этой же серии примыкает и настоящий тюремный конгресс в Петербурге.



Тюремная выставка производит сильное впечатление. Многому тут можно подивиться, над многим призадуматься. "Подневольный" человеческий труд фигурирует на выставке в самых разнообразных видах, во всех фазисах и степенях. Здесь можно видеть: детские игрушки, сапоги, мебель (в большом количестве и самую разновидную), лошадиные подковы, топоры, сундуки, чемоданы, токарные станки, ведра, плуги, бороны, детские коляски, велосипеды, надгробные монументы, вино, сыры, холст, канаты, рыболовные снасти, искусственные цветы, люстры, разную одежду, начиная с мундиров, зонтики, сукна, чулки, соломенные корзинки и т. д. Все, что выставлено, вышло из под рук арестантов и тех, которых наш сердобольны народ называет "не(c)частненькими". Выставка дает полное понятие о том, чего достигло тюремное дело к концу столетия, а многочисленные модели тюрем, арестантских, исправительных отделений, вагонов, в которых транспортируются преступники, одиночных камер, наконец фотографические снимки, изображающие различные моменты из жизни арестантов и каторжников, дорисовывают полную картину условий содержания и быта "несчастненьких".

"Выставка в Михайловском манеже устроена по очень остроумному плану. Весь манеж разделен на три продольные полосы, соответствующие трем основным группам: от входа по левой стороне сосредоточено все, что выделывается малолетними преступниками. Средняя полоса занята работами арестантов, отбывающих наказание в общих местах заключения, и в третьей группе, направо от входа, выставлены изделия "одиночек" - таких преступников, которые находятся в одиночном заключении. От общего плана пришлось, впрочем, неизбежно сделать некоторые отступления. Так, для цельности картины тюремного быта и изделий арестантских в Курляндии, все экспонаты сгруппированы в одной витрине. Затем, перпендикулярно к этим 3 полосам, выставка делится на классы по странам, расположенным в алфавитном порядке (по французской номенклатуре), начиная с Германии.

Это занимает две пятых всего манежа, а в остальных трех-пятых фигурируют русский тдел и Финляндия. При такой системе, идя вдоль манежа, вы видите все, что выставлено по той или другой из основных групп, а пересекая манеж поперек, видите полную картину подневольного труда и тюремного быта в каждой отдельной стране. В задней части манежа два особых отделения: налево - Нерчинск и направо Сахалин, а в глубине модель сребро-свинцового рудника, со всеми деталями: шахтами, забоями, колодцами и т.д. Модель эта производит полную иллюзию. Мороз по коже пробирает, когда вы входите в подземную галерею, откуда добывается "презренный металл" руками и трудами "искупающих свои вины" перед законом и обществом.

Выставку можно бы разделить и на две части, но это было бы деление не специальное. Одна часть выставки наглядно показывает вам, что сделал ум человеческий для наказания преступника...

Каждое почти европейское государство выставило модели одиночных камер, представляющих последнее слово тюрьмоведения... Один вид этих камер разнится от русских... у нас все это не так блестит и не так поражает взор. Мы сердечнее относимся к осужденному и заключенному, нежели цивилизованный запад...

Помимо моделей разных тюрем, в этой части выставки имеется масса фотографических снимков. Вы можете проследить по ним все путешествие каторжников, отправляемых на Сахалин и пр. Другая часть сосредоточивает в себе производства арестантов и вообще осужденных. Тюремные производства выставки, часто поражающие вас художественным вкусом и чистотой отделки, наглядно говорят, сколько гибнет людей, которые могли бы честным трудом зарабатывать себе хлеб...

Нерчинский рудник

Модель нерчинского рудника составляет один из интереснейших отделов выставки. Уже при самом входе в манеже, ваше внимание обращает панорама красивого ландшафта. Последняя представляет горку, покрытую каменьями. Эта модель серебро-свинцового рудника в Нерчинском округе. Направо падает хорошенький каскад, а левее чернеет вход в штольню, внутрь горы. Меду ручейком и входом на вершину ея ведет дорожка. Поднявшись по тропинке на вершину горы, вы достигаете небольшой избушки, это - постройка над спуском в шахту, из которой вытаскивают с помощью ворота добытую в руднике серебро-свинцовую руду. У ворота поставлены манекены каторжников. Рядом с отверстием для вытаскивания руды поместилось другое, несколько меньшее, через которое спускаются по лестнице в шахту рудокопы. Штольня идет по бывшей сребро-свинцовой жиле. Вся руда здесь уже вынута и вывезена. Штольня представляет галлерею*, соединяющуюся с шахтой. По полу галлереи пролегают деревянные рельсы, по которым вывозится на маленьких тележках добытая руда. Пройдя вглубь штольни, вы скоро увидите отделяющиеся от нея направо и налево два штрека (это те же галлереи, идущие по разветвлениям главной сребро-свинцовой жилы, но только не сообщающиеся выходом с поверхностью горы).

В одном из этих штреков расположился манекен, закладывающий динамитный заряд (рудокопные работы производятся, между прочим, помощью динамита), в другом - манекен приготовляется к производству самого взрыва. Невдалеке от шахты штольня пересекается другою такой же галлереей, выходящей обоими своими концами на поверхность горы. Повернув оттуда налево, вы выйдете из рудника к той части горы, откуда можно обозреть расположение штолен несколькими этажами. Галлереи в нерчинской горе располагаются, как известно, одна над другой, в несколько этажей. Однако высота манежа не позволила воспроизвести это в модели. А потому в последней сделан только первый этаж: левая же сторона горы сделана в разрезе и в ней воспроизведено детально в миниатюре расположение всех этажей. Заканчивая описание модели, следует заметить, что внутри рудника поставлено много манекенов, в позах в различные моменты рудокопных работ., и что разветвления внутренних ходов рудника не исчерпываются сейчас указанными, так как этих разветвлений имеется несколько. Около нерчинской горы устраиваются две пирамиды; левая такой величины, какую бы образовало собой все количество серебра, добытого в нерчинском руднике с начала производства работ, а правая, - какую бы образовало золото, полученное с карийских золотых приисков. В нерчинском руднике разработка серебра началась в 1703 г., и с этого времени по настоящую пору** добыто 31,000 пуд. серебра; на карийских же золотых приисках начало работ относится к 1843 году, причем до настоящего времени добыто золота 940 п.

* Так в тексте, до середины 20 века допускалось написание этого слова с двумя л.

** Современные источники утверждают, что рудник в Нерчинском заводе был закрыт в 1853 году в связи с выработкой руды. Добыча золота на Карийских приисках ведется и по сей день.

Орфография сохранена частично. Пунктуация - как в оригинале

