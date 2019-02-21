Испанский "Атлетико" сделал весомую заявку на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. В первом матче 1/8 финала мадридцы обыграли на своем поле "Ювентус" - 2:0. Отличились Хосе Хименес и Диего Годин.

- Может, кому-то и не нравится наш футбол. Но мы от своего стиля никогда не отступим, - за пару дней до встречи с "Ювентусом" заявил форвард "Атлетико" Антуан Гризманн. - Он приносит нам успех. А критиков мы не слушаем, нам все равно, что они говорят.

Несмотря на успехи последних лет (чемпионский титул в Испании, победу в Лиге Европы, два участия в финале Лиги чемпионов), почти никто не причисляет "Атлетико" к фаворитам главного еврокубка. Вот и сейчас, перед стартом плей-офф турнира, букмекеры поставили мадридцев на девятое место в списке возможных триумфаторов. Меньше шансов, по мнению экспертов, на завоевание титула было только у "Порту", "Ромы", "Шальке", "Лиона", "Аякса", "Тоттенхэма" и "Боруссии".

Но "Атлетико" в очередной раз доказал: у этой команды есть характер. Не сдаться после спорного решения арбитра после изучения видеоповтора отменить гол Альваро Мораты, ряда упущенных моментов и тем не менее забить два мяча "Ювентусу" - на такое способен только топ-клуб. К коим, безусловно, относится "Атлетико".

- В таких матчах все решается в деталях. Сегодня мы были лучше соперника во всем. Думаю, они сами это прекрасно понимают, - отметил капитан мадридской команды Годин. - Мы показали характер и смогли превзойти все трудности, которые создали судья и система ВАР.

За весь матч Роналду запомнился разве что «участием» во второй голевой атаке хозяев и жестом в адрес болельщиков

Что касается итальянцев, то поражение в Мадриде - очередной пример того, что отсутствие конкуренции в национальном чемпионате никому не идет на пользу. "Старая синьора", как еще называют "Ювентус", привыкла, что на родине с ней никто не может соперничать. Да, порой она проигрывает "Наполи" или "Интеру", но это единичные случаи. В основном туринцы, не особо напрягаясь, забивают один или два мяча и спокойно доводят дело по очередных трех очков. В Лиге чемпионов совершенно другой уровень сопротивления. Это влечет за собой проблемы.

Отдельная тема - игра Криштиану Роналду. С момента ухода из "Реала" минувшим летом португалец во второй раз побывал в Мадриде. В обоих случаях ничего хорошего поездки в этот город ему не принесли. В конце января его признали виновным по делу о неуплате налогов и заставили вернуть в испанскую казну 19 миллионов евро, а теперь вот его "Ювентус" проиграл "Атлетико". А сам Криштиану запомнился разве что "участием" во второй голевой атаке хозяев (мяч после удара Година попал в португальца и уже затем залетел в ворота) и жестом в адрес болельщиков.

После одного из эпизодов Криштиану повернулся к трибунам и поднял руку с пятью растопыренными пальцами. Это была явная отсылка к его пяти победам в Лиге чемпионов. Что футболист и подтвердил журналистам.

- Я пять раз выигрывал этот трофей, а "Атлетико" - ни разу. Вот и все, что я хотел сказать их болельщикам, - сказал Роналду.

К слову, "Ювентус" еще ни разу из пяти попыток не проходил дальше в плей-офф еврокубков после поражения в первом матче противостояния со счетом 0:2. Прервется ли эта серия - узнаем 12 марта.

В параллельной встрече "Манчестер Сити" обыграл в Германии "Шальке" (3:2). Два последних мяча гости забили в меньшинстве.

Добавим, что в четверг ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы провели "Зенит" и "Краснодар" с "Фенербахче" и "Байером" соответственно.