Роналду жестко прокомментировал поражение от "Атлетико"

Туринский "Ювентус" в гостях уступил мадридскому "Атлетико" 0:2 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. После матча главная звезда "бьянконери" Криштиану Роналду емко и жестко высказал свое мнение об этой неудаче.

Для португальца противостояние с "матрасниками" является принципиальным: девять лет Роналду защищал цвета другой команды из Мадрида - "Реала". И сейчас, проходя в смешанной зоне мимо журналистов, он напомнил о своем вкладе в успехи "сливочных" и о том, как бледны на этом фоне достижения "Атлетико".

"Я пять раз выигрывал лигу чемпионов. "Атлетико" - ноль", - сказал Роналду, для наглядности сопроводив слова жестами: растопыренной пятерней и сложенными указательным и большим пальцем.

Чуть позже Криштиану опубликовал запись в Instagram, где был уже менее эмоционален. "Это был трудный вечер. Давайте просто верить", - написал он.

Любопытно, что именно Роналду, еще в бытность игроком "Реала", несколько раз за последние годы останавливал "Ювентус" на пути к главному европейскому клубному трофею. Однако теперь "Юве" может выбыть из борьбы даже с португальцем в составе. Хотя с такого счета отыграться, конечно, возможно, и Роналду, несомненно, сделает все, чтобы вывести свою команду в четвертьфинал. Ответная игра состоится в Турине 12 марта.