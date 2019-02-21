В поселке Каджи-Сай завершаются рекультивационные работы на хвостохранилище с отходами производства урана. Об этом стало известно по итогам встречи первого вице-премьера КР Кубатбека Боронова с представителями российской государственной корпорации по атомной энергии "Росатом".

Делегация из России побывала в Киргизии, чтобы обсудить с властями, как реализуется межгосударственная целевая программа СНГ по рекультивации территорий, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств. В республике в ее рамках ведутся работы на хвостохранилищах поселков Мин-Куш и Каджи-Сай. Кроме того, российская сторона участвует в социальных проектах в этих населенных пунктах.

- Объект в Каджи-Сае будет введен в эксплуатацию в марте текущего года, - заверил собеседника директор блока международной деятельности корпорации "Росатом" Николай Спасский. - Мы понимаем важность и приоритетность проекта, поэтому все работы выполняются качественно и в срок. Хочется поблагодарить министерство чрезвычайных ситуаций КР за профессионализм и сотрудничество.

- Надеюсь, что проделанная работа обеспечит радиационную безопасность на территории поселка, - заявил Кубатбек Боронов. - Это усилит привлекательность местности с туристической точки зрения и повысит социальный уровень жителей Каджи-Сая. Надеюсь, что мероприятия по переносу и рекультивации хвостохранилищ в поселке Мин-Куш также будут выполнены в установленные сроки.

Досье "РГ"

Хвостохранилища с опасными отходами в вышеназванных поселках - наследие уранового производства в СССР. Уровень радиации на объектах давно вызывал беспокойство как у медиков и экологов, так и у чиновников. Тем более, что поселок Мин-Куш расположен в бассейне реки Нарын, питающей несколько постсоветских республик, а Каджи-Сай - на южном побережье Иссык-Куля, популярном у туристов. При этом собственными силами решить проблему безопасности хвостохранилищ Киргизия не могла из-за нехватки средств, отсутствия необходимых технологий и специалистов. Реализацией проектов в рамках программы занялся "Росатом".

- Мы ждем от программы снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций с радиоэкологическими последствиями, отработки технологии рекультивационных работ, обеспечения безопасности условий проживания и социальной реабилитации населения в этих регионах, - утверждает Кубатбек Боронов.