Обновленную версию хорошо известного в мире Ми-8/17 планируется вывести на рынки Бразилии, Малайзии и Камбоджи. А первой вертолеты Ми-171А2, скорее всего, купит Индия.

Об этом сообщил гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский. По его словам, поставки могут начаться в четвертом квартале этого года.

Ми-171А2 - новейшая модификация вертолета Ми-8/17. Модернизация велась по нескольким направлениям и коснулась всех важнейших узлов машины.

Полностью обновлено бортовое оборудования вертолета - оно стало цифровым и компьютеризированным. Вся полетная и техническая информация отображается на дисплеях, стрелочных приборов в кабине пилотов не осталось.

Ми-171А2 сертифицирован по категории "А", предусматривающей выполнение самых жестких требований безопасности полетов, предъявляемых к гражданским вертолетам. В частности, вертолет способен продолжать полет с максимальной взлетной массой при отказе одного двигателя.

Сертификат удостоверяет, что данный вертолет может безопасно перевозить пассажиров и грузы днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях, в том числе над водными акваториями, по правилам как визуальных, так и приборных полетов.

Кроме того, документ подтверждает возможность эксплуатации вертолета на международных воздушных трассах.

Немаловажно, что многоцелевая платформа вертолета ориентирована в первую очередь на средний уровень эксплуатационных запросов. А это самый популярный сегмент в современном вертолетостроении, поэтому конструкторы сделали аппарат максимально надежным, безопасным и в то же время выгодным с практической точки зрения.