Россияне редко тратят больше 20 евро в иностранных интернет-магазинах

В Федеральной таможенной службе России (ФТС) не отметили негативных последствий снижения порога беспошлинного ввоза интернет-покупок с 1 января до 500 евро. Об этом рассказал заместитель руководителя ФТС Александр Попов. По его словам, лимит 500 евро особенно характерен для нашей страны, поскольку покупатели не готовы тратить много денег в интернет-магазинах.

"За рамками стоимости покупки в 20 евро у нас 2 или 3 процента выходит, поэтому никаких сложностей не возникает с введением ограничения по стоимости", - цитирует агентство "Интерфакс" ответ Попова журналистам. В ведомстве уверены, что и дальше никаких проблем не возникнет.

Напомним, до 1 января 2019 года порог беспошлинного ввоза товаров составлял 1500 евро в месяц. Затем, в целях борьбы с теневым сектором торговли, было решено снизить порог втрое. Оператором новой системы стала "Почта России". Если цена или вес товаров превышают установленный порог, нужно заплатить пошлину в размере 30 процентов от стоимости товара.