Спорт
21.02.2019 17:15
Текст: Данила Жиляев

Россияне завоевали первое "золото" на чемпионате Европы по биатлону

Сборная России завоевала первое "золото" на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах. Награду высшего достоинства принесли нашей команде Евгения Павлова и Дмитрий Малышко, победившие в супермиксте.
Евгения Павлова и Дмитрий Малышко выиграли супермикст на чемпионате Европы по биатлону в Белоруссии. Фото: Владимир Песня/РИА Новости Евгения Павлова и Дмитрий Малышко выиграли супермикст на чемпионате Европы по биатлону в Беларуси. Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Евгения Павлова и Дмитрий Малышко выиграли супермикст на чемпионате Европы по биатлону в Беларуси. Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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Наш дуэт стал лучшим, показав время 36:30,0 секунды. Павлова и Малышко допустили на двоих девять промахов и использовали один дополнительный патрон. Второе место заняли шведы Анна Магнуссон и Йеспер Нелин с отставанием 20,6 секунды - они промахнулись шесть раз. Замкнули тройку представители Франции Лу Жанмонно и Аристид Бег. Их отставание составило 29,0 секунды, они также допустили шесть промахов.

Европейское первенство продолжится сегодня смешанной эстафетой, старт которой запланирован на 19:00 по московскому времени. Россию представят Виктория Сливко, Ирина Старых, Матвей Елисеев и Максим Цветков. Турнир завершится 24 февраля.

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