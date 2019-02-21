Охранную систему музейных экспонатов продемонстрировали на днях российские ученые в анапском военном технополисе "ЭРА" вице-премьеру Юрию Борисову.

Этот комплекс делает картину "говорящей". Датчики, закрепленные на ней, просигнализируют охране где, в каком зале до какого полотна было прикосновение.

Кража из Третьяковки картины Куинджи шокировала многих. Сразу возник вопрос: почему не сработала сигнализация? Ответ оказался прост: ее там не было.

- К сожалению, сегодня не существует надежной отечественной системы для охраны непосредственно картин. Имеющиеся на рынке зарубежные системы стоят слишком дорого, - сокрушался после кражи заместитель гендиректора Эрмитажа Алексей Богданов.

Сигнал от картины к охраннику невозможно заглушить или отключить даже с помощью современных средств радиоэлектронной борьбы.

Но после его слов не прошло и двух недель, как было представлено готовое решение.

Исполнительный директор группы компаний "Стрелец" Михаил Левчук продемонстрировал куратору отечественной оборонки Юрию Борисову новую разработку - систему "Эра Сохранителей", созданную на базе технологий, применяемых для спасения жизни военнослужащих в экстремальных ситуациях.

Как сообщил журналистам Михаил Левчук, суть решения для охраны картин в том, что на раму крепится специализированный беспроводной датчик со встроенным чувствительным элементом - акселерометром. Как только злоумышленник касается картины, сигнал тревоги поступает на пульт централизованного наблюдения и - самое главное - сигнал приходит на браслеты охраны и смотрителей галереи с точным указанием номера зала и номера картины.

Причем сделано это будет по защищенному радиоканалу. Его невозможно заглушить или отключить даже с помощью современных средств радиоэлектронной борьбы.