Российские видеокамеры поставят на вьетнамских дорогах

Российские компании поделятся своими ИТ-решениями в области электронного правительства, развития портала госуслуг, информационной безопасности, технологий "умного города", организации многофункциональных центров (МФЦ).

Создание пилотных проектов по этим направлениям планируется уже в этом году. Таков итог переговоров российской делегации во главе с замглавы Минкомсвязи Михаилом Мамоновым.

В этом году во Вьетнаме намерены запустить свой портал госуслуг, и российские компании постараются максимально улучшить его. Вьетнамской стороне интересны все элементы электронного правительства России: Единый портал государственных услуг (ЕПГУ), система идентификации и авторизации и система электронного государственного документооборота.

Вьетнамская сторона выразила заинтересованность "под ключ" купить отдельные решения, сказал Мамонов. Вьетнамским коллегам было предложено несколько направлений поддержки в развитии госуслуг в электронном виде. Минкомсвязь России готово рассказать о всех форматах и возможностях по развитию госуслуг в электронном виде, сообщил "РГ" Мамонов. Ответить, как устроена сама идеология портала, архитектура, механизмы, эволюция системы. Какие есть выгоды от работы портала госуслуг. Поделиться технологическими наработками об элементах системы, как они администрируются, какие машинные протоколы лежат в основании, как обеспечивается безопасность данных.

Российская сторона намерена заняться обучением вьетнамских специалистов на предприятиях, которые производят решения для портала госуслуг. Кроме того, рассматривается вариант совместных разработок, сказал Мамонов.

Россия и Вьетнам намерены минимизировать стоимость услуги роуминга

В зависимости от направлений проектов вьетнамцы могут использовать одну из моделей, которые есть в российском портфеле, для оказания госуслуг или их сочетания, добавил он.

Еще решено создать центр информационной безопасности в Ханое. Там российские компании займутся диагностикой состояния систем защиты данных во Вьетнаме, систем шифрования документов, моделированием хакерских атак, будут смотреть, как реагирует вьетнамская система. Центр будет открыт в течение года, отметил Мамонов. Второй пилотный проект - создание МФЦ на базе одного из отделений Почты Вьетнама. К этому проекту минкомсвязи планирует привлечь правительство Москвы, Минэкономразвития. МФЦ планируется открыть в течение года. Пока же надо определить, какие именно госуслуги в МФЦ вьетнамские власти готовы оказывать и в каком объеме.

Третий пилот - внедрение отдельных элементов идентификации личности на портале госуслуг. "На первом этапе работы системы это может быть просто аутентификация, а потом уже идентификация и в дальнейшем электронная подпись, - сказал Мамонов. - Пока же стоит вопрос, по какой базе можно определять личность обращающегося на сайт госуслуг Вьетнама".

Четвертый - оснащение системами видеонаблюдения и сбор данных на улицах Ханоя. Задача - мониторить дорожную ситуацию, оценивать плотность трафика, но и фиксировать нарушение правил. Учитывая активное сотрудничество между странами, рост туристического потока из России, стороны договорились, что будет подписан меморандум о снижении стоимости роуминга. Возможно, меморандум между операторами и профильными министерствами двух стран о минимизации стоимости услуг роуминга может быть подписан в рамках очередного заседания межправкомиссии.