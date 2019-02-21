Ряд торжественных и памятных мероприятий посвятили в Киргизии 30-летию вывода советских войск из Афганистана. По словам президента КР Сооронбая Жээнбекова, опыт воинов-интернационалистов необходим как армии и силовым структурам республики, так и государственным, а также общественным организациям.

Главное мероприятие, посвященное памятной дате, прошло в столице с участием политического руководства страны. Власти республики отметили огромный вклад интернационалистов в развитие Киргизии. Память погибших почтили минутой молчания. Затем глава республики вручил награды ветеранам.

- Подвиг воинов, участвовавших в афганской войне, останется примером служения Родине, патриотизма и защиты Отечества для молодежи, - заявил Сооронбай Жээнбеков. - Мы преклоняемся перед мужеством наших соотечественников, которые героически исполнили воинский долг. И сегодня интернационалисты - авангард сил безопасности. Народ никогда не забудет, как "афганцы" одними из первых пришли на помощь, когда Родина оказалась в опасности.

Президент Киргизии напомнил об участии воинов-интернационалистов в баткенских событиях (вторжение террористических группировок в 1999-2000 годах на юг КР. - Прим. ред.), а также в урегулировании конфликта на юге республики в 2010 году. В самом же Афганистане, по его словам, ситуация все еще такова, что Центральная Азия до сих пор остается в центре внимания мировой общественности.

- Афганистан - соседняя нам страна, и поэтому мы не можем оставаться равнодушными к ситуации, сложившейся в этом государстве, - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков. - Киргизстан в рамках ООН, ШОС, ОДКБ и других международных организаций будет и далее усиливать меры по обеспечению безопасности в регионе. Сохранение мира и стабильности в Центральной Азии остается для нас актуальной задачей. Особенно - в свете участия отдельных граждан республики в различных религиозно-экстремистских движениях, а также попыток террористов, прошедших диверсионную подготовку, обострить ситуацию.

Практически одновременно с торжественным мероприятием, в котором участвовал глава республики, митинги-реквиемы прошли у мемориальных комплексов в городах Бишкек и Ош, на территории киргизских военных объектов и объединенной российской базы "Кант".

Кстати, накануне памятной даты в республике начали выплату единовременных пособий - в размере пяти тысяч сомов - воинам-интернационалистам и семьям их погибших товарищей. Поддержать их распорядилось правительство. В целом же только в столице КР проживает 890 воинов-интернационалистов. Военнослужащим, получившим ранения, на средства республиканского бюджета ежемесячно выплачивается компенсация в размере семи тысяч сомов, остальным участникам афганской кампании - по шесть тысяч сомов, а вдовам - по тысяче. За счет муниципального бюджета Бишкека семьям погибших также выплачивается ежеквартальная стипендия мэра - по полторы тысячи сомов.

Справка "РГ"



В афганской кампании, по официальным данным, приняли участие 7140 жителей Киргизии. 252 из них погибли в боях, полторы тысячи воинов получили ранения, четверо числятся пропавшими без вести. 247 киргизстанцев были удостоены высших государственных наград СССР, а два из них - звания Героя Советского Союза.