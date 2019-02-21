У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Samsung изменил функционал "бесполезной кнопки" на смартфонах

21.02.2019,  
16:32
Текст:  Виктория Чернышева
Фото: samsung.com Фото: samsung.com
Фото: samsung.com

Samsung изменил функционал кнопки вызова голосового помощника Bixby.

Многие пользователи считали ее одной из самой бесполезных на смартфонах компании. Кнопку легко можно было нажать нечаянно, из-за чего включившийся ассистент раздражал.

Samsung представил смартфоны Galaxy S10 и S10+. Раскрыты цены в России

Теперь владелец гаджета может сам решать, какое именно приложение откроет кнопка. Как поясняет The Verge, такая возможность есть в настройках новых Galaxy S.

Специальная опция назначает кнопке Bixby открытие выбранной программы по одинарному нажатию. Двойное нажатие вызовет голосового помощника.

Пока эта возможность недоступна на прошлогодних Samsung Galaxy S9 и Note 9, которые также обновились до Android 9 Pie и One UI. Можно ли будет в дальнейшем изменить функционал кнопки и на них пока не уточняется.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
гаджеты
Фото: iStock
Россияне редко тратят больше 20 евро в иностранных интернет-магазинах 07:08
смартфоны
Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Российские ученые создали систему охраны полотен 00:00
Новый китайский бренд похвастал смартфоном с убойными характеристиками 19.02.2019
Samsung
Фото: vesti.ru
Ижевские предприниматели вывели навигацию авто на лобовое стекло 00:00
Раскрыта цена Samsung Galaxy S10+ 18.02.2019
Появились новые подробности о раскладушке Samsung. Она будет совсем не такой 15.02.2019