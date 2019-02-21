Samsung изменил функционал "бесполезной кнопки" на смартфонах

Samsung изменил функционал кнопки вызова голосового помощника Bixby.

Многие пользователи считали ее одной из самой бесполезных на смартфонах компании. Кнопку легко можно было нажать нечаянно, из-за чего включившийся ассистент раздражал.

Теперь владелец гаджета может сам решать, какое именно приложение откроет кнопка. Как поясняет The Verge, такая возможность есть в настройках новых Galaxy S.

Специальная опция назначает кнопке Bixby открытие выбранной программы по одинарному нажатию. Двойное нажатие вызовет голосового помощника.

Пока эта возможность недоступна на прошлогодних Samsung Galaxy S9 и Note 9, которые также обновились до Android 9 Pie и One UI. Можно ли будет в дальнейшем изменить функционал кнопки и на них пока не уточняется.