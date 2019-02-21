Российский лыжник Устюгов: Клебо толкнул меня умышленно

Сборная России намерена опротестовать действия норвежского лыжника Йоханнеса Клебо в полуфинале спринта свободным стилем на чемпионате мира, который проходит в австрийском Зеефельде. Об этом заявил менеджер нашей команды Юрий Чарковский.

Речь идет об инциденте, произошедшем во время гонки и получившем продолжение после финиша. Во время забега Клебо столкнулся с россиянином Сергеем Устюговым, и тот едва не упал. А уже после завершения полуфинального забега между спортсменами произошла стычка: наш атлет толкнул соперника и получил желтую карточку.

"Конечно, будем подавать протест на поведение Клебо и на желтую карточку, которую показали Сергею. Так, как себя повел норвежец, вести нельзя", - сказал Чарковский, чьи слова приводит ТАСС.

Сам Сергей считает, что норвежец толкнул его умышленно. По его мнению, Клебо не стал бы так действовать против кого-то другого.

"Когда мы приблизились к подъему, то ли я полез, то ли Клебо меня подрезал. Думаю, это было умышленно, и на финише чуть сдали нервы. Если бы на моем месте был кто-то другой, его бы так не подрезали", - сказал россиянин в эфире телеканала "Матч ТВ".

Устюгов в итоге не квалифицировался в финал, а Клебо завоевал "золото". Однако до финала добрался другой российский лыжник - Глеб Ретивых, который выиграл бронзовую медаль.