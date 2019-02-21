Наши выиграли одиночную эстафету на ЧЕ по биатлону

Сборная России завоевала первое "золото" на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в белорусских Раубичах.

В супермиксте (одиночная эстафета, в котором каждая команда представлена мужчиной и женщиной) быстрее всех оказался дуэт Дмитрия Малышко и Евгении Павловой. Им даже не помешал штрафной круг, на который ушла Павлова после пятого огневого рубежа. Отставание от лидера к этому моменту составляло 30 секунд, однако нашим биатлонистам удалось его ликвидировать и выиграть гонку.

Любопытно, что шведы и французы, также попавшие в тройку, обошлись без штрафных кругов.

Увы, в смешанной эстафете (два мужчины, две женщины) победный почин россиянам поддержать не удалось. Наша команда, за которую бежали Виктория Сливко, Светлана Миронова, Матвей Елисеев и Максим Цветков, остановилась в шаге от пьедестала, став четвертой. А выиграли шведы.