Сенаторы предлагают усилить роль прокурора при заключении бизнесменов

Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству подготовил предложения по усилению роли прокурора при избрании меры пресечения по экономическим делам, сообщил РИА Новости глава комитета Андрей Клишас.

Он отметил, что гибкие механизмы регулирования правоприменительной практики, в том числе постановления пленума Верховного суда, не работают в полной мере. Поэтому, решили сенаторы, необходимо вносить поправки в действующее законодательство.

"У нас в комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству имеются определенные наработки, в том числе касающиеся усиления роли прокурора при избрании и продлении меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщил Клишас.

Он пояснил, что предложения подготовлены по поручению председателя Совета Федерации. Ранее Валентина Матвиенко неоднократно высказывала мнение о том, что роль прокуратуры в процессе следствия недостаточна. В частности, в апреле прошлого года после оглашения доклада генпрокурора Юрия Чайки она предложила профильному комитету при согласовании с заинтересованными ведомствами подготовить законопроект о возвращении прокуратуре контроля за следствием.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному Собранию заявил, что "бизнес не должен постоянно ходить под статьей" и чувствовать риск преследования. По мнению главы государства, при расследовании экономических дел не должно быть автоматического продления арестов.