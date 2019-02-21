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21.02.2019 13:12
Рубрика: Власть

Сенаторы предлагают усилить роль прокурора при заключении бизнесменов

Текст: Галина Мисливская

Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству подготовил предложения по усилению роли прокурора при избрании меры пресечения по экономическим делам, сообщил РИА Новости глава комитета Андрей Клишас.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

Он отметил, что гибкие механизмы регулирования правоприменительной практики, в том числе постановления пленума Верховного суда, не работают в полной мере. Поэтому, решили сенаторы, необходимо вносить поправки в действующее законодательство.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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"У нас в комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству имеются определенные наработки, в том числе касающиеся усиления роли прокурора при избрании и продлении меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщил Клишас.

Он пояснил, что предложения подготовлены по поручению председателя Совета Федерации. Ранее Валентина Матвиенко неоднократно высказывала мнение о том, что роль прокуратуры в процессе следствия недостаточна. В частности, в апреле прошлого года после оглашения доклада генпрокурора Юрия Чайки она предложила профильному комитету при согласовании с заинтересованными ведомствами подготовить законопроект о возвращении прокуратуре контроля за следствием.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе оглашения Послания Федеральному Собранию заявил, что "бизнес не должен постоянно ходить под статьей" и чувствовать риск преследования. По мнению главы государства, при расследовании экономических дел не должно быть автоматического продления арестов.

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