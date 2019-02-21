Сергей Устюгов извинился за выступление на чемпионате мира

Российский лыжник Сергей Устюгов извинился за выступление в спринте на чемпионате мира в Австрии. Он не сумел пробиться в финал.

"Извиняюсь перед командой и перед всей страной за то, что завершил борьбу на стадии полуфинала", - сказал журналистам спортсмен.

Однако его выступление запомнилось вовсе не непопаданием в финал, а конфликтом с норвежцем Йоханнесом Клебо - спортсмены столкнулись на трассе, а после финиша между ними разгорелась перепалка, Сергей толкнул оппонента. Устюгов получил желтую карточку за нарушение правил обгона, а после было объявлено о его дисквалификации и аннулировании результата.

Сам Сергей заявил, что драки между ним и норвежцем не было. Он призвал журналистов самим давать оценку случившемуся.

"Вы лучше меня видели, что произошло на трассе, я не могу оценить со стороны. Посмотрю запись, тогда смогу, - сказал Устюгов. - Драки между мной и Клебо не было, я лишь похлопал его по щеке и пожелал удачи. Видимо, пригодилось, раз он выиграл".

Победителем в спринте стал в итоге именно Клебо. А другой россиянин, Глеб Ретивых, завоевал "бронзу".