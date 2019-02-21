Сериал "Идентификация" вошел в конкурс фестиваля Series Mania

С 22 по 30 марта во французском Лилле пройдет престижный фестиваль сериалов Series Mania. В прошлом году - впервые за 10-летнюю историю этого фестиваля - в конкурс вошел российский проект, о котором сегодня знают уже все телезрители - сериал "Обычная женщина" Бориса Хлебникова.

Анна Михалкова получила в Лилле приз как исполнительница лучшей женской роли. После этого у актрисы за эту работу было еще несколько наград. Из последних - "Лучшая женская роль на телевидении" на кинопремии "Золотой орел". А "Обычная женщина" вошла в число лучших сериалов 2018 года. В этом году в конкурс Series Mania отобран еще один российский сериал. Это "Идентификация" режиссера Владлены Санду. Его премьера состоится в Лилле 27 марта.

Чтобы был понятен уровень конкурса: в него вошло всего 10 проектов, отобранных из нескольких сотен претендентов со всего мира. В числе конкурсантов представлены два новых сериала Netflix: американский Chambers с участием Умы Турман и французский Mytho, созданный совместно с каналом Arte, а также новая режиссерская работа Доминика Молля ("Гарри - друг, который желает Вам добра"), франко-немецкий сериал Eden и свежий британский проект Шэйна Медоуза ("Это - Англия") The Virtues с саундтреком Пи Джей Харви и Стивеном Грэмом в главной роли. Кстати, Ума Турман станет почетным гостем фестиваля Series Mania в этом году. И это не единственная звезда мирового класса, которая прибудет в эти дни в Лилль.

Series Mania распространила официальный релиз, где названы участники 19 февраля, а уже 20 февраля основатель и генеральный директор конкурса фестиваля Лорен Херцберг, комментируя результаты отбора для престижного издания Variety, так отозвалась об "Идентификации": "Из года в год качество сериалов из стран, работы которых мы не привыкли видеть в лидерах, становится все выше и выше. Вот вам пример: драма продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова "Идентификация", действие которой разворачивается в общине нелегальных мигрантов из Киргизии. И это уже второй раз, когда драма из России попадает в основной конкурс". Тем самым госпожа Херцберг напомнила, что Федорович и Никишов также являются продюсерами "Обычной женщины".

Что касается содержания сериала "Идентификация", при первых словах о нем нельзя не вспомнить фильм Сергея Дворцевого "Айка", рассказывающий о девушке-мигрантке из Киргизии. Тот самый, который вошел в конкурс Каннского кинофестиваля. За работу в нем Самал Еслямова получила приз на Лазурном берегу за лучшую женскую роль. Однако "Идентификация" совсем другой проект, выполненный к тому же в другом жанре. Он нам сулит, по крайней мере, два открытия. Это режиссер Владлена Санду (ученица Алексея Учителя) и молодая европейская актриса Лена Тронина - исполнительница главной роли.

Ее героиня в сериале "Идентификация" - белокурая девушка Лера, живущая в Москве в общине нелегальных эмигрантов-мусульман из Киргизии. После убийства одного из видных представителей диаспоры Лера становится главной подозреваемой, и вскоре выясняется, что она совсем не та, за кого выдавала себя все время. Зрители до самой последней серии будут не знать, кто же Лера на самом деле, каково ее прошлое, и какое отношение она имеет к преступлению. Девушке предстоит познакомиться с реальными ужасами, о которых не принято говорить вслух и тем более показывать на телевидении. В проекте также снялись Полина Кутепова, Никита Кукушкин, Юлия Рутберг, Евгения Симонова и популярные у себя на родине актеры из Киргизии - часть диалогов в фильме происходит на киргизском.

"Все классные западные проекты и сериалы в том числе отличает, в первую очередь, бескомпромиссность автора - в них чувствуется его дыхание. А в России тебе все время говорят, почему то или иное снять невозможно, и в итоге многое делается по принципу "и так сойдет". К тому же у нас очень мало продюсеров, готовых рисковать и снимать то, что не кажется очевидно привлекательным и понятным. В данном случае я сразу почувствовала доверие продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова. Они пришли и сказали, что им нравится то, что я делаю, а я, в свою очередь, смогла снимать и переделывать проект так, как я считаю нужным", - утверждает режиссер Владлена Санду.

Кстати, ее короткометражные фильмы - дипломная автобиографическая работа "Святый Боже" и "Восемь картин из жизни Насти Соколовой" - два года подряд входили в конкурс Международного кинофестиваля в Роттердаме (Голландия) и были удостоены множества международных наград. "Идентификация" - дебют Владлены в крупном формате.

Между тем



Стоит особо отметить, что "Идентификация" - это первый проект ТНТ-Premier Studios. Сегодня же объявлено о том, что холдинг "Газпром-медиа" запускает собственную студию производства эксклюзивного контента (читай - интернет-сериалов) для премиальной OTT-платформы ТНТ-Premier. Она будет создана на базе студии "1-2-3 Production", которая с 21 февраля сменит название на ТНТ-Premier Studios. Руководить студией будут директор телеканала ТВ-3 Валерий Федорович и генеральный продюсер канала Евгений Никишов. Операционным управлением займется генеральный директор студии Иван Голомовзюк.



В производстве студии на данный момент находятся 25 оригинальных проектов. Помимо "Идентификации", ТНТ-Premier Studios в партнерстве с "Киностудией КИТ", которая также входит в "Газпром-медиа", работают над постапокалиптической драмой "Эпидемия". Проект является экранизацией романа-бестселлера Яны Вагнер "Вонгозеро". Режиссером сериала стал Павел Костомаров, а главные роли исполнили Виктория Исакова, Марьяна Спивак и Кирилл Кяро. Еще один ожидаемый проект студии - фантастический триллер "Аванпост" с участием Петра Федорова, Алексея Чадова, Лукерьи Ильяшенко, Светланы Ивановой и Константина Лавроненко, о котором сегодня писал "РГ", в связи с тем, что изменены его даты проката. Стоит напомнить, что и премиальная ОТТ-платформа ТНТ-Premier была запущена 16 августа 2018 года. Среди самых громких премьер сервиса - сериалы "Домашний арест", "Звоните ДиКаприо!" и "Год культуры".