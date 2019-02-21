Синоптики пообещали в марте зимние сюрпризы

Мартовская погода на большей части территории России будет в пределах нормы, свидетельствует предварительный прогноз на месяц Гидрометцентра. Однако в первый весенний месяц нормой считаются даже морозы и снегопады.

"Если говорить про месяц в целом, то он получается около нормы, - сообщил "Российской газете" и.о. директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев. - А это означает, что зима совсем еще не кончилась. Начало первого весеннего месяца, это совсем не та весна, которую мы с нетерпением ждем. Март в нашем центральном регионе еще полузимний месяц и зимние рецидивы будут".

Для Москвы среднемесячная норма марта составляет - один градус тепла. Но нужно учитывать, что в марте сильные перепады температур между началом и концом месяца. Так началом весны считается 27 марта, примерно к этому числу среднесуточная температура воздуха преодолевает отметку в 0 градусов.