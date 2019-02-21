СМИ: Коалиция не хочет оставаться в Сирии после ухода США

Представители международной коалиции не пожелали оставаться в Сирии после ухода оттуда американских войск.

Администрация Белого дома обратилась к союзникам, среди которых Великобритания, Германия и Франция, с просьбой сформировать наблюдательные посты и патрулировать 20-мильную зону на сирийской границе с Турцией после вывода из арабского государства американских войск, однако западные страны ответили отказом, передает издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники во властных структурах.

В настоящий момент в САР, помимо США, действуют британские и французские военные. Они периодически наносят воздушные и артиллерийские удары по позициям боевиков и обеспечивают поддержкой силы сирийской оппозиции, в том числе обучают их и снабжают необходимой разведывательной информацией.

Не исключено, что Лондон и Париж уйдут из САР вслед за американцами. На прошлой неделе французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул, что был озадачен решением Дональда Трампа вывести войска из Сирии. Глава МИД Великобритании Джереми Хант в свою очередь отметил, что британские войска не смогут заменить американцев в САР. Европейские союзники полагают, что их демарш заставит президента США пересмотреть свою инициативу.

Британия и Франция крайне обеспокоены возможным вторжением турецких войск в северо-восточную часть Сирии после ухода оттуда американцев. Белый дом так и не смог выйти на соглашение с Анкарой, в соответствии с которым турецкие войска не должны атаковать сирийскую оппозицию.

В ближайшее время в Вашингтон прибудет министр обороны Турции Хулуси Акар. Ожидается, что руководитель турецкого оборонного ведомства обсудит с американскими партнерами в том числе и сирийскую проблему.

Напомним, что в декабре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск с территории Сирии. По мнению хозяина Белого дома, американцы полностью справились со своей задачей в САР и разбили террористов. Военнослужащие США должны окончательно покинуть Сирию до конца апреля.