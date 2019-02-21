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21.02.2019 05:03
Рубрика: Общество

СМИ: Начался новый набор в отряд российских космонавтов

В России стартовал новый набор в отряд космонавтов. Официально об этом будет объявлено в ближайшее время.

Такую информацию публикует РИА Новости, ссылаясь на источники в ракетно-космической отрасли. "Приказ об организации работ по новому набору в отряд космонавтов "Роскосмоса" был подписан на прошлой неделе", - заявили собеседники агентства. В документе не указаны сроки набора и количество кандидатов. Эти параметры будут определены Центром подготовки космонавтов.

Фото: NASA's Goddard Space Flight Center
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Руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко сообщил агентству, что документ сейчас находится в стадии проработки условий и положений.

Напомним, в прошлом году завершился начавшийся в 2017 году набор в отряд космонавтов. В результате его пополнили восемь человек. Подать заявку могли граждане России не старше 35 лет, имеющие высшее образование по инженерным, научным или летным специальностям с опытом работы.

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