Новости

В Крыму на железнодорожном переезде дрезина протаранила грузовик 08:07
В Югре под лед провалился экскаватор с водителем 08:04
На Камчатке спасли игравших на тонком льду детей 07:37
Названы продукты, вызывающие опасные мутации бактерий в кишечнике 07:30
В тайге ЕАО нашли пропавшую осенью тигрицу Филиппу 07:29
Экс-адвокат Трампа даст показания в Конгрессе 27 февраля 07:27
СМИ: Пассажирский авиалайнер превысил скорость звука 07:14
Хабаровск заволокло дымом из-за ранних природных пожаров 07:13
Россияне редко тратят больше 20 евро в иностранных интернет-магазинах 07:08
В Китае мужчина с ножом ранил 11 прохожих 07:02
В ЕАО появится единый онкологический центр 06:48
В Сирии 2,7 миллиона детей будут привиты от полиомиелита 06:38
Совбез ООН разрешил делегации из КНДР приехать в Ханой 06:33
Захарова сочла нервной реакцию НАТО на послание Путина 06:04
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,7 05:57
В столице Бангладеш число жертв пожара увеличилось до 69 05:47
Мадуро заявил о намерении сделать Венесуэлу региональной державой 05:27
На Камчатке самолеты ТОФ выследили "вражескую" подлодку 05:27
Названы самые популярные японские автомобили в России 05:16
СМИ: Начался новый набор в отряд российских космонавтов 05:03
В Приморье избившие школьного хулигана родители подали встречный иск 04:41
В Приморье сбивший семью водитель объяснил побег с места ДТП страхом 04:40
Макрон анонсировал новый закон против ненависти в интернете 04:23
Курский вокзал эвакуирован из-за сообщения о минировании 04:21
Более 40 человек сгорели заживо в столице Бангладеш 04:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная обстановке на реке Бурея
21.02.2019 07:14
Рубрика: В мире

СМИ: Пассажирский авиалайнер превысил скорость звука

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пассажирский самолет Boeing 787-9 Dreamliner в течение полета случайно превысил скорость звука. Британский авиалайнер оказался в высотном струйном течении, поэтому смог разогнаться до 1285 километров в час.

Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости
Первый российский электрический самолет взлетит в 2020 году

Скорость звука на высоте 11 километров составляет около 1060 километров в час, напоминает Popular Mechanics. Обычная скорость авиалайнера составляет 902 километра в час.

Самолет авиакомпании Virgin Atlantic следовал в Лондон из Лос-Анджелеса. Инцидент произошел в районе центральной Пенсильвании. Его пилот Питер Джеймс отметил в Twitter, что никогда за свою 25-летнюю карьеру не встречал столь сильного попутного ветра.

В мире США В мире Европа Великобритания
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин рассказал о возможной угрозе отключения России от интернета
Испытания подводного комплекса "Посейдон" впервые показали на видео
Совет Госдумы решил не платить взнос в ПАСЕ в этом году
Сергей Рябков: РФ и США не стоят на пороге войны
Голикова оценила расходы на социальные льготы, заявленные президентом