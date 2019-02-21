СМИ: Пассажирский авиалайнер превысил скорость звука

Пассажирский самолет Boeing 787-9 Dreamliner в течение полета случайно превысил скорость звука. Британский авиалайнер оказался в высотном струйном течении, поэтому смог разогнаться до 1285 километров в час.

Скорость звука на высоте 11 километров составляет около 1060 километров в час, напоминает Popular Mechanics. Обычная скорость авиалайнера составляет 902 километра в час.

Самолет авиакомпании Virgin Atlantic следовал в Лондон из Лос-Анджелеса. Инцидент произошел в районе центральной Пенсильвании. Его пилот Питер Джеймс отметил в Twitter, что никогда за свою 25-летнюю карьеру не встречал столь сильного попутного ветра.