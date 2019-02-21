Социологи: Намеренное искажение русского языка раздражает россиян

Так называемый "Олбанский" язык - намеренное искажение речи в "Живом журнале" или в соцсетях - одно из самых раздражающих россиян явлений, сообщил глава ВЦИОМ Валерий Федоров на круглом столе "Российская государственность и русский язык: история и современность", посвященном вопросам развития государственной языковой политики России.

"Что больше всего раздражает? Больше всего раздражают, как выяснилось, намеренные искажения речи. Помните, в свое время была дискуссия о так называемом "падонкаффском языке", "олбанском" и так далее? - цитирует слова Федорова РИА Новости. - Вот это, оказывается, раздражает 47 процентов опрошенных, почти каждого второго".

46 процентов россиян раздражают жаргонизмы, 40 процентов - злоупотребление иностранными терминами и словами, для которых есть аналоги в нашем языке.

Так называемый "Олбанский" или "падонкаффский" язык, нарочно искажающий правила орфографии русского языка для достижения комического эффекта, возник в русском сегменте интернета в 2000-х годах.