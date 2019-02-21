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21.02.2019 14:10
Рубрика: В мире

Соученик Макрона опубликовал "убийственную" книгу о нем

Текст: Максим Макарычев

Франсуа Рюффен, депутат Национального собрания от департамента Сомма от левых, опубликовал книгу "Эта страна, которую вы не знаете", направленную против президента Франции Эмманюэля Макрона, сообщает Le Journal du dimanche. Он проводит параллель между своей карьерой и карьерой президента: оба учились в одной и той же средней школе Ла-Провиденс в Амьене. На тыльной стороне обложки опубликованы две фотографии школьной поры, - писателя-депутата, выходца из семьи простого рабочего, и президента, родившегося в семье известного профессора.

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Популярное издательство "Пикар" хранило в тайне факт публикации подобной книги, которая, как выразился один из критиков, для Макрона подобна "боксерскому апперкоту в печень". Она начала продаваться во французских книжных магазинах, а также на популярных платформах Fnac и Amazon. Книга, которая содержит 224 страницы, поступила в продажу по цене 15 евро.  Сам автор, который не говорил о подготовке рукописи даже родным и близким, признался, что писал ее "скальпелем". "В этой жгучей книге Франсуа Рюффен разоблачает Эмманюэля Макрона, президента страны, которую он не знает", - говорится в аннотации к книге. Судя по всему, Рюффен выступает в качестве основного политического противника нынешнего французского лидера. "Один стал президентом Республики, а другой - его противником N1", - написано в предисловии. Кстати, в прошлом году в одном из интервью он назвал Макрона - "Робин Гудом наоборот". "Он забирает у бедных, чтобы отдать богатым", - сказал политик, фразу которого растиражировали многие французские СМИ.

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Если верить отрывкам, которые публикуют французские медиа, Рюффен, известный своими крайне левыми взглядами и поддержкой движения "желтых жилетов", построил повествование на тезисе о том, что хозяин Елисейского дворца не знает и не понимает страну, где живет, и, особенно, заботы ее жителей. Уже в начале книги он обращается к главе Пятой республики, которого знает не один десяток лет, со словами: "Добро пожаловать во Францию, мистер Макрон!". На протяжении всего повествования Рюффен, ярый противник олигархов, прослеживает карьеру Макрона, начиная со школьной скамьи и заканчивая избранием главой государства. Франсуа Рюффен, представляя свой труд на YouTube, сказал, что "в основном это книга о людях". "Это люди, которых Эмманюэль Макрон никогда не знал, люди малообеспеченные и люди среднего класса. Он является президентом страны, которую не знает и даже презирает. (...) Я скажу, что в конечном итоге ему не хватает некого сочувствия, понимания переживаний другого человека", - заключил политик и депутат, который намерен передать все доходы от книги на нужды основанного им левого радикального и антикапиталистического движения "Пикардийское стояние".

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