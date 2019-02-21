Совбез ООН разрешил делегации из КНДР приехать в Ханой

Члены северокорейской делегации смогут попасть в Ханой, где 27-28 февраля состоится встреча лидеров КНДР и США. Соответствующее разрешение дал Совбез ООН. Международная организация ввела персональные санкции в отношении 12 северокорейских граждан.

"Вьетнам обратился в Совет безопасности с просьбой снять ограничения, чтобы корейская делегация смогла прибыть раньше и начать подготовку к саммиту", - говорится в одобренном документе. В начале февраля глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что его вторая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится 27-28 февраля в Ханое.

Ранее Пхеньян посетил спецпредставитель США Стивен Бигэн, чтобы обсудить все детали предстоящего мероприятия.