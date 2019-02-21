Новости

Роструд напомнил, когда россияне отгуляют выходной за 23 февраля 00:56
Захарова назвала заявление Порошенко "потоком сознания" 00:30
Найден дневник Малиновского с объяснением причин неудач в начале войны 21.02.2019
Захарова: Новых провокаций в Керченском проливе не будет 21.02.2019
Умер басист и вокалист легендарных The Monkees Питер Торк 21.02.2019
БАТЭ не смог во второй раз подряд обыграть "Арсенал" и вылетел из ЛЕ 21.02.2019
Представители Пугачевой прокомментировали сведения о ее госпитализации 21.02.2019
Путин подписал указ о призыве на сборы 21.02.2019
В московских аэропортах задержаны и отменены почти 100 рейсов 21.02.2019
РФ направила в Венесуэлу лекарства и медоборудование 21.02.2019
Запущенный с Байконура спутник Egyptsat-A выведен на целевую орбиту 21.02.2019
Экс-чемпион UFC Сен-Пьер завершил карьеру сразу после вызова от Хабиба 21.02.2019
Раздача чая около станции Комсомольская продолжится до 24 февраля 21.02.2019
Сергей Устюгов извинился за выступление на чемпионате мира 21.02.2019
На улицы столицы вывели более 8 тысяч единиц техники по уборке снега 21.02.2019
Лыжник Устюгов дисквалифицирован после конфликта с норвежцем Клебо 21.02.2019
Путин назначил нового постпреда при ОДКБ 21.02.2019
Минпросвещения учтет предписания Генпрокуратуры по перечню учебников 21.02.2019
Медведева выиграла короткую программу в финале Кубка России 21.02.2019
Сенатор прокомментировал планы Киева разорвать договор по Азовскому морю 21.02.2019
Инвестиционная программа на 2019 год утверждена в Беларуси 21.02.2019
Венесуэла закрывает границы с Колумбией и Бразилией 21.02.2019
Семашко: Беларусь в Европе ассоциируется с миром и безопасностью 21.02.2019
В Каракасе не видят необходимости просить военную помощь у Москвы 21.02.2019
Посол РФ: Подвиг югославских партизан никогда не будет забыт 21.02.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
21.02.2019 23:54
Рубрика: Спорт

Все решится в "Молоте"

Судьба билетов на ЧМ-2019 станет известна в воскресном матче между Россией и Финляндией на арене пермского дворца спорта
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Столичный выпуск № 40(7798)
Крупная гостевая победа мужской сборной России над Болгарией (104:60) в матче предпоследнего тура квалификации на чемпионат мира-2019 в Китае ничего не дала команде главного тренера Сергея Базаревича, поскольку наш главный конкурент и следующий соперник Финляндия дома обыграла Францию (76:69).
В несложном матче с Болгарией игровое время досталось всем нашим баскетболистам, включая центрового «Локомотива-Кубани» Владимира Ивлева. Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости В несложном матче с Болгарией игровое время досталось всем нашим баскетболистам, включая центрового «Локомотива-Кубани» Владимира Ивлева. Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
В несложном матче с Болгарией игровое время досталось всем нашим баскетболистам, включая центрового «Локомотива-Кубани» Владимира Ивлева. Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Теперь судьба путевки на ЧМ решится в воскресном матче между россиянами и финнами на арене пермского дворца спорта "Молот". Кто победит, тот и отправится на мировое первенство в Поднебесную.

Болгария и Россия встречались вчера в Ботевграде. Обе команды вышли на матч в составах, далеких от идеала. У россиян отсутствовал травмированный лучший бомбардир Евробаскета-2017 Алексей Швед, но даже если бы он и не находился на восстановлении после травмы мизинца левой руки, вряд ли БК "Химки" отпустил бы этого игрока. Ведь сегодня подмосковный клуб в Евролиге встречается на выезде с греческим "Панатинаикосом". Поэтому в расположении подмосковной команды остались еще и наш Андрей Зубков, и американец с болгарским паспортом Ди Бост. ЦСКА вчера вечером встречался в главном клубном континентальном турнире с испанской "Гран-Канарией", за армейцев играли несколько человек, которые могли бы помочь сборной в Болгарии - Никита Курбанов, Семен Антонов, Джоэл Боломбой. Ну и, наконец, греческий "Олимпиакос" не отпустил болгарина Сашу Везенкова.

Баскетболист ЦСКА Воронцевич сыграет за сборную против Болгарии

Впрочем, сборная Болгарии перед матчем с россиянами уже потеряла даже теоретические шансы заработать путевку на чемпионат мира. Наверное, поэтому трибуны дворца спорта в Ботевграде зияли пустотами.

Главный тренер нашей сборной Сергей Базаревич выпустил в стартовом составе представителей краснодарского "Локомотива-Кубани" Дмитрия Хвостова, Дмитрия Кулагина и Виталия Фридзона, столичного армейца Андрея Воронцевича и центрового казанского УНИКСа Артема Клименко.

После дальнего попадания Воронцевича в самом начале матча россияне повели 5:2 и дальше не отдавали лидерства. В стартовой четверти точными трехочковыми бросками также отметились Кулагин и Фридзон.

Вторая десятиминутка в исполнении гостей получилась ударной. Преимущество россиян росло очень быстро и в середине этой четверти достигло двукратного размера - 40:20 благодаря броску в кольцо сверху Дмитрия Кулагина. Далее лишенная всяческой мотивации, достойной зрительской поддержки и двух игроков-лидеров команда Болгарии действовала спустя рукава, фактически заранее согласившись с поражением.

Евгений Бабурин ближе к завершению третьей четверти дальним броском оформил наше более чем 30-очковое преимущество - 68:36.

А ведь в этом отборочном цикле Болгария дома никому более двух очков не проигрывала, причем на своей площадке были зафиксированы и яркие победы. Например, в середине сентября прошлого года удалось огорчить Францию (74:68). Да и в первой встрече с россиянами, которая проходила в Химках минувшей осенью, наши вчерашние соперники уступили всего-то четыре очка - 73:77.

Ну а в Ботевграде разрыв в счете рос как на дрожжах и с точным штрафным Петра Губанова под занавес третьей четверти достиг аж 40 (!) очков - 82:42.

Фото: РИА Новости
Россияне готовятся к решающим матчам квалификации ЧМ-2019 по баскетболу

Естественно, что тем временем большинство болельщиков сборной России переключили свое внимание на онлайн-трансляцию счета начавшегося на час позже матча Финляндия - Франция. Здесь предстартовая картина была схожа с той, какая наблюдалась в Ботевграде: финнам нужна только победа, французам все равно. Разница была лишь в том, что гости давно уже свою задачу по выходу в финальный турнир чемпионата мира-2019 выполнили.

Нам нужна была победа Франции, которая оставляла команду Страны суоми абсолютно не у дел, превращая воскресный матч Россия - Финляндия в пустую формальность и фактически публичные празднования по поводу выхода нашей национальной сборной на мировое первенство. Вот почему любители баскетбола прильнули к экранам компьютеров.

А в матче Болгария - Россия лучшими бомбардирами у победителей стали Дмитрий Кулагин (16 очков), Евгений Бабурин (14), Андрей Воронцевич (13) и Петр Губанов (12). Время на площадке получили все 12 игроков, заявленных на матч.

Увы, Франция, игравшая в Стране суоми своим неосновным составом, нам никак не помогла. Интрига сохраняется до воскресенья!

Где будем смотреть

22 февраля, пятница "Матч ТВ", "МАТЧ! Игра"

21.55. "Панатинаикос" (Греция) - "Химки" (Россия), Евролига. Мужчины. Прямая трансляция.

24 февраля, воскресенье, "Матч ТВ"

15.30. Россия - Финляндия. Отбор на ЧМ-2019. Мужчины. Прямая трансляция.

Спорт Баскетбол
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Роструд напомнил, когда россияне отгуляют выходной за 23 февраля
РФ не дала ПА ОБСЕ принять рекомендацию о недопуске наблюдателей на выборы
Запущенный с Байконура спутник Egyptsat-A выведен на целевую орбиту
Песков назвал сроки подготовки поручений по Посланию
Лыжник Устюгов дисквалифицирован после конфликта с норвежцем Клебо