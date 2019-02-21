Крупная гостевая победа мужской сборной России над Болгарией (104:60) в матче предпоследнего тура квалификации на чемпионат мира-2019 в Китае ничего не дала команде главного тренера Сергея Базаревича, поскольку наш главный конкурент и следующий соперник Финляндия дома обыграла Францию (76:69).

В несложном матче с Болгарией игровое время досталось всем нашим баскетболистам, включая центрового «Локомотива-Кубани» Владимира Ивлева. Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Теперь судьба путевки на ЧМ решится в воскресном матче между россиянами и финнами на арене пермского дворца спорта "Молот". Кто победит, тот и отправится на мировое первенство в Поднебесную.

Болгария и Россия встречались вчера в Ботевграде. Обе команды вышли на матч в составах, далеких от идеала. У россиян отсутствовал травмированный лучший бомбардир Евробаскета-2017 Алексей Швед, но даже если бы он и не находился на восстановлении после травмы мизинца левой руки, вряд ли БК "Химки" отпустил бы этого игрока. Ведь сегодня подмосковный клуб в Евролиге встречается на выезде с греческим "Панатинаикосом". Поэтому в расположении подмосковной команды остались еще и наш Андрей Зубков, и американец с болгарским паспортом Ди Бост. ЦСКА вчера вечером встречался в главном клубном континентальном турнире с испанской "Гран-Канарией", за армейцев играли несколько человек, которые могли бы помочь сборной в Болгарии - Никита Курбанов, Семен Антонов, Джоэл Боломбой. Ну и, наконец, греческий "Олимпиакос" не отпустил болгарина Сашу Везенкова.

Впрочем, сборная Болгарии перед матчем с россиянами уже потеряла даже теоретические шансы заработать путевку на чемпионат мира. Наверное, поэтому трибуны дворца спорта в Ботевграде зияли пустотами.

Главный тренер нашей сборной Сергей Базаревич выпустил в стартовом составе представителей краснодарского "Локомотива-Кубани" Дмитрия Хвостова, Дмитрия Кулагина и Виталия Фридзона, столичного армейца Андрея Воронцевича и центрового казанского УНИКСа Артема Клименко.

После дальнего попадания Воронцевича в самом начале матча россияне повели 5:2 и дальше не отдавали лидерства. В стартовой четверти точными трехочковыми бросками также отметились Кулагин и Фридзон.

Вторая десятиминутка в исполнении гостей получилась ударной. Преимущество россиян росло очень быстро и в середине этой четверти достигло двукратного размера - 40:20 благодаря броску в кольцо сверху Дмитрия Кулагина. Далее лишенная всяческой мотивации, достойной зрительской поддержки и двух игроков-лидеров команда Болгарии действовала спустя рукава, фактически заранее согласившись с поражением.

Евгений Бабурин ближе к завершению третьей четверти дальним броском оформил наше более чем 30-очковое преимущество - 68:36.

А ведь в этом отборочном цикле Болгария дома никому более двух очков не проигрывала, причем на своей площадке были зафиксированы и яркие победы. Например, в середине сентября прошлого года удалось огорчить Францию (74:68). Да и в первой встрече с россиянами, которая проходила в Химках минувшей осенью, наши вчерашние соперники уступили всего-то четыре очка - 73:77.

Ну а в Ботевграде разрыв в счете рос как на дрожжах и с точным штрафным Петра Губанова под занавес третьей четверти достиг аж 40 (!) очков - 82:42.

Естественно, что тем временем большинство болельщиков сборной России переключили свое внимание на онлайн-трансляцию счета начавшегося на час позже матча Финляндия - Франция. Здесь предстартовая картина была схожа с той, какая наблюдалась в Ботевграде: финнам нужна только победа, французам все равно. Разница была лишь в том, что гости давно уже свою задачу по выходу в финальный турнир чемпионата мира-2019 выполнили.

Нам нужна была победа Франции, которая оставляла команду Страны суоми абсолютно не у дел, превращая воскресный матч Россия - Финляндия в пустую формальность и фактически публичные празднования по поводу выхода нашей национальной сборной на мировое первенство. Вот почему любители баскетбола прильнули к экранам компьютеров.

А в матче Болгария - Россия лучшими бомбардирами у победителей стали Дмитрий Кулагин (16 очков), Евгений Бабурин (14), Андрей Воронцевич (13) и Петр Губанов (12). Время на площадке получили все 12 игроков, заявленных на матч.

Увы, Франция, игравшая в Стране суоми своим неосновным составом, нам никак не помогла. Интрига сохраняется до воскресенья!

Где будем смотреть

22 февраля, пятница "Матч ТВ", "МАТЧ! Игра"

21.55. "Панатинаикос" (Греция) - "Химки" (Россия), Евролига. Мужчины. Прямая трансляция.

24 февраля, воскресенье, "Матч ТВ"

15.30. Россия - Финляндия. Отбор на ЧМ-2019. Мужчины. Прямая трансляция.