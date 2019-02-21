Трамп готовится к нескольким раундам переговоров с Ким Чен Ыном

Ближайший саммит Трампа и Ким Чен Ына скорее всего будет сокращен до одного лишь дня, но президент США намерен продолжать встречаться с лидером КНДР, что говорит о длительном переговорном процессе. Высока вероятность, что Ким приедет в Ханой на личном поезде, проследовав через весь Китай. Таковы последние слухи, касающиеся приближающегося саммита США и КНДР, который, как ожидается, должен пройти в Ханое примерно через неделю.

В последнее время южнокорейские издания переполнены разного рода слухами, касающимися встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа. Спекуляций хватает по поводу всех деталей саммита, начиная от гостиницы, где остановятся лидеры КНДР и США, заканчивая вопросами ядерного разоружения. Журналисты же проявляют такую прыть, что преследуют с камерами и вопросами северокорейских представителей даже в туалете, на что уже пожаловался один из членов делегации КНДР Пак Чхоль.

Как сообщили южнокорейские СМИ со ссылкой на источники в политических кругах Вьетнама и США, высока вероятность того, что встреча Кима и Трампа будет сокращена и продлится всего лишь один день. Если ранее планировалось, что саммит будет 27 и 28 февраля, то теперь все идет к тому, что лидеры Северной Кореи и Соединенных Штатов ограничатся лишь сутками общения. Ряд изданий, ссылаясь на полученные в их распоряжение данные о расписании мероприятий делегации США, заявили, что президент Дональд Трамп намерен 27 февраля провести встречу с руководством Вьетнама, а на следующий день уже с Ким Чен Ыном.

Трактовать эту информацию можно по-разному. Кто-то говорит, что это показатель того, что США и КНДР не смогли ни о чем серьезном договориться, а потому не нужен второй день, но есть и те, кто считают, что все уже согласовано, а потому Трампу и Киму не придется уговаривать друг друга, а нужно будет лишь пожать друг другу руки, поулыбаться перед фотографами, может быть вместе пообедать и подписать уже готовые соглашения. Все это тоже не потребует двух суток.

Параллельно президент США Дональд Трамп тоже дал понять, что намерен превратить встречи с Кимом в регулярное мероприятие. Отвечая на вопросы журналистов, американский лидер отметил, что "не думает, что встреча в Ханое будет последним саммитом". Он также добавил, что хотел бы снять санкции с КНДР, но для этого и Пхеньян "тоже должен что-то дать в ответ". В общем, если подводить итог, то все идет к тому, что встречи Трампа и Кима станут достаточно обыденным явлением, а переговоры США и КНДР по ядерному разоружению займут достаточно долго времени.

Одновременно главные переговорщики Вашингтона и Пхеньяна уже прибыли в Ханой. Как сообщили ряд зарубежных СМИ, спецпредставитель президента США по КНДР Стив Биген и спецпредставитель Госсоветна КНДР по США Ким Хёк Чхоль ведут активные консультации, согласовывая точное содержание договоренностей. Если говорить по сути, то именно эти переговоры самые важные, так как в них определяется, что сделает КНДР на пути ядерного разоружения и какие компенсации она получит взамен от США. Ранее Биген заявил, что они обсуждают "не менее 12 пунктов договоренностей", потому опять же очень высока вероятность, что саммит в Ханое не станет последним в плане личного общения Трампа и Ким Чен Ына, так как слишком много тем для переговоров и слишком непростые они по своему содержанию.

Однако, о содержании переговоров Бигена и Ким Хёк Чхоля хранят полное молчание обе стороны, а потому сейчас журналисты разных стран сконцентрировались на погоне за членами передовых групп США и КНДР, которые определяют технические детали, типа места встреч, проживания и протокольные вопросы.

В результате дипломатов везде, в том числе даже в туалетах, сейчас преследуют репортеры, стремясь выяснить может не столько важные в политическом плане, но любопытные для обычной публики детали. Так, СМИ сейчас соревнуются, пытаясь первыми рассказать, где будут жить Трамп и Ким. По поводу президента США доминируют предположения, что он остановится в отеле JW Marriott, Ким Чен Ына же журналисты уже "поселили" в гостинице Melia, а сама личная встреча лидеров состоится в отеле Sofitel Legend Metropol. Но тут надо учитывать, что эти предположения меняются каждый день и на самом деле не так-то и важно, в какой именно гостинице будут жить Ким и Трамп, хотя сообщениями именно по этой теме сейчас переполнены СМИ. Также стоит помнить, что службы безопасности США и КНДР заинтересованы в том, чтобы до последнего момента скрывать место проживания лидеров, а потому высока вероятность намеренного вброса ложных слухов.

Достаточно неожиданно начались спекуляции и в отношении способа передвижения Ким Чен Ына. Если первоначально считалось, что Ким "просто прилетит" Ханой на своем самолете, то теперь не исключено, что он решит прокатиться на своем знаменитом бронепоезде, проследовав на нем через весь Китай. Есть и другое предположение: Ким проедет из КНДР до расположенного на юге Китая Гванчжоу на поезде, а там пересядет в самолет, добравшись на нем до Ханоя. Есть версия, что последний участок пути Ким проследует на автомобиле. Так что и здесь, как видно, версий много. South China Morning Post сообщила, что на некоторых железнодорожных станциях Вьетнама уже стали заметны приготовления к тому, что проследует какой-то спецпоезд.

Здесь стоит напомнить, что Китай страна немаленькая, а потому Киму придется ехать два-три дня, проследовав через всю страну. Если правда он решится ехать на поезде и намерен успеть к 27 февраля в Ханой, то это означает, что в ближайшие пару-тройку дней бронепоезд с Кимом пересечет китайско-северокорейскую границу. Этот момент уже стерегут иностранные журналисты, дежуря в районе моста в городе Даньдун, напротив которого находится северокорейский Синыйчжу и где идет главная железнодорожная колея из КНДР в Китай.