Трамп высказался о намерении Сандерса бороться за пост президента США

Президент США Дональд Трамп прокомментировал в Twitter заявление демократа Берни Сандерса о решении принять участие в выборах главы государства в 2020 году. Он пожелал удачи своему сопернику, назвав его "сумасшедшим".

"Если что и безумие, то это: у нас президент, который является расистом, сексистом, ксенофобом и мошенником. Мы собираемся не только объединить людей и нанести поражение Трампу, но и трансформировать экономическую и политическую жизнь страны", - ответил потенциальный участник президентской гонки. Ранее Сандерс говорил о том, что "нынешний обитатель Белого дома позорит страну". Трамп, в свою очередь, критиковал оппонента за крайне левые политические взгляды.

Между тем Сандерс подчеркивал свою готовность поддерживать Трампа по таким социально-экономическим вопросам, как повышение минимального размера оплаты труда, здравоохранение, снижение цен на лекарственные препараты, повышение пошлин на продукцию компаний, которые переносят свое производство за границу.

Сенатор от штата Вермонт был основным соперником Хиллари Клинтон на партийных праймериз. Однако он располагал значительно меньшими финансовыми ресурсами и меньшей поддержкой внутри Демократической партии.

Выборы президента США состоятся третьего ноября 2020 года.