Туктамышева сменила имидж перед отбором на чемпионат мира

В финале Кубка России по фигурному катанию в Великом Новгороде началось самое интересное.

На лед вышли одиночницы - чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, двукратная чемпионка мира и двукратная серебряная медалистка Евгения Медведева и Станислава Константинова. От прокатов короткой программы в четверг и исполнения произвольной композиции в пятницу будет зависеть, кто из девушек получит путевку на мартовский чемпионат мира в японской Сайтаме.

В напряжении от неопределенности одни из наших сильнейших фигуристок находятся с отборочного чемпионата России, который прошел в конце декабря. Туктамышева пропустила важный старт из-за воспаления легких и не попала на чемпионат Европы. Медведева выступила в Саранске, но крайне неудачно, и тоже прокатилась мимо сборной. Лизу записали во второй состав - в участницы Универсиады, которая состоится в Красноярске 2-12 марта. А Женя и вовсе отправилась на скамейку запасных. Для обеих чемпионок статусы не очень привычные.

Но в спорте ситуация может развиваться непредсказуемо. Вот и результаты чемпионата Европы не помогли сформировать команду на чемпионат мира. Поездку в Сайтаму себе гарантировали дебютантка взрослого сезона Софья Самодурова, с первой попытки выигравшая титул, и Алина Загитова, завоевавшая "серебро". Хотя из-за срывов в произвольной программе, которые повторяются по ходу всего сезона, кандидатуру олимпийской чемпионки пытались поставить под сомнение. Но по спортивному принципу вакантно только одно место.

Борьбу за него представляют как битву Туктамышевой и Медведевой. И еще раньше, чем на льду, она началась в соцсетях и комментариях к новостям о фигуристках. Армии поклонников наших одиночниц уже схлестнулись. Но и сами девушки серьезно настроены.

На одно место претендуют сразу три фигуристки - Туктамышева, Медведева и Константинова

Лиза, например, приехала в Великий Новгород в новом имидже - покрасила несколько прядей волос в бордовый цвет. Прямо боевой раскрас какой-то. Фото уже красуется в ее "Твиттере". Хотя ее главное оружие - тройной аксель.

Но все-таки не стоит сбрасывать со счетов и Станиславу Константинову, которую пока затмили более известные и популярные соперницы. Стася завалила короткую программу на чемпионате Европы, но после произвольной смогла подняться на четвертое место. А кто из претенденток не допускал ошибок?