Туризм в России поддержит виртуальная экономическая зона

Виртуальная особая экономическая зона (ВОЭЗ) может появиться в России уже к концу этого года. Механизм ВОЭЗ представляет собой набор особых правил и преференций по аналогии с территориальными ОЭЗ, но в привязке не к точке в пространстве, а к определенной отрасли. Раньше такой инструмент обсуждался в основном для участников IT-бизнеса. Теперь же может быть создан и в целях поддержки компаний в сфере въездного туризма. В частности, это может ускорить оформление виз.

"Речь может идти не только о крупных профильных компаниях, аналогичные функции может взять на себя, в частности, отель",- сообщает "Коммерсант", в распоряжении которого есть "Стратегия развития экспорта услуг в период до 2025 года".

Как отмечается, до 22 февраля заинтересованные министерства, ведомства и крупные игроки рынка должны представить свои предложения по существующему плану. Индустрия туризма сегодня открыта для новых предложений, поскольку россияне активно передвигаются по стране и миру. Так, в прошлом году ими было сделано 44 551 092 поездки за пределы России, что на 6,1 процента больше, чем в 2017 году, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Пограничной службы ФСБ РФ.