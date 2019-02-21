В Беларуси посоветовали экс-генсеку НАТО думать о мире, а не нагнетать страхи

В Беларуси посоветовали бывшему генсеку НАТО Андерсу Фог Расмуссену больше думать об укреплении доверия между странами, а не усиливать конфронтацию. Об этом заявил глава комиссии нижней палаты белорусского парламента по международным делам Валерий Воронецкий.

"Хотелось бы посоветовать бывшему генсеку НАТО думать сегодня больше об укреплении доверия, мира и безопасности в Европе и на евроатлантическом пространстве в целом, а не культивировать страхи и конфронтацию между государствами и народами", - цитирует депутата РИА Новости. По словам Воронецкого, Минск заинтересован "в снижении градуса напряженности в отношениях между Западом и Востоком" и готов внести свой вклад в это дело.

Андерс Фог Расмуссен заявил, что Беларусь, якобы, может подвергнуться агрессии со стороны России, и чтобы избежать этого, Минск должен "начать реформы, ведущие к демократии и свободе". В этом случае республика сможет рассчитывать на помощь Запада.

"Что касается формирования внутренней и внешней политики Беларуси, то наш народ определялся с этим до сих пор самостоятельно. Намерены делать это и впредь", - ответил бывшему генсеку НАТО Воронецкий.