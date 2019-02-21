В ДНР прошла акция "Донецкий диктант"

В Донецке состоялась торжественная церемония открытия Года русского языка, посвящённая празднованию юбилея Александра Пушкина, сообщает IA News Front. В городе прошла акция "Донецкий диктант", в которой принимали участие жители Донецкой народной Республики, Луганской народной республики, а также россияне.

По мнению главы непризнанной Донецкой народной республики Дениса Пушилина, русский язык представляет собой огромную силу, направленную на объединение многомиллионного русского народа. Он также подчеркнул: это огромное везение, что предки оставили сегодняшним поколениям настоящее сокровище - русскую литературу. Она обогатила не только отечественную, но и мировую культуру.

Кстати, открытие Года русского языка приурочено ко Дню родного языка,. Его гостями стали представители руководства ДНР, деятели культуры и искусства, общественные деятели и, конечно, жители Донецка.

А 6 июня, в день рождения основоположника "великого и могучего", в Донецке состоится масштабный карнавал. По главной улице пройдут в торжественном шествии персонажи произведений великого поэта.