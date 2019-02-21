В ДНР сообщили о подготовке покушения на Медведчука

Министерство госбезопасности провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщило о готовящемся покушении на главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука. По имеющимся данным, украинские спецслужбы заинтересованы в устранении нескольких известных и независимых политиков.

"Министерство государственной безопасности ДНР располагает информацией, которая подтверждает недавнее заявление бывшего президента Украины Виктора Януковича о подготовке украинскими спецслужбами провокаций, вплоть до физического устранения, в отношении отдельных кандидатов в президенты и независимых политиков, в том числе и Виктора Медведчука", - заявил пресс-офицер МГБ ДНР Михаил Попов, которого цитирует ТАСС.

Выполнение задачи по ликвидации неугодных Киеву политиков, как отметили в ДНР, возложено на Главное управление разведки минобороны Украины. В настоящее время украинские спецслужбы выставили слежку за потенциальными жертвами.

По словам представителя МГБ ДНР Михаила Попова, устранением Виктора Медведчука займутся украинские военнослужащие 8-го отдельного полка спецназа (в/ч А-0553), который базируется в Хмельницком.

Ранее о покушении на Виктора Медведчука говорил экс-президент Украины Виктор Янукович. По его сведениям, для этого выделена группа в составе 12 человек. Бывший украинский лидер призвал правоохранительные органы Украины не идти на поводу у властей и отказаться выполнять распоряжение Киева.