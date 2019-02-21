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21.02.2019 22:24
Рубрика: Культура
Проект: Гид-парк

Перо - страшное оружие

В Доме И. С. Остроухова открылась выставка "Литературные войны 1920 - 1930-х годов: РАПП и попутчики"
Текст: Елена Демина
Российская газета - Федеральный выпуск № 40(7798)
Экспозиция уникальна: период 20-30-х годов не так близок к нашему времени, чтобы о нем многое было известно из доступных источников, но при этом и не так далек для кропотливого исследования историков.
Выставка "Литературные войны" посвящена той истории литературы, которая не написана. Фото: Александр Корольков/ РГ Выставка "Литературные войны" посвящена той истории литературы, которая не написана. Фото: Александр Корольков/ РГ
Выставка "Литературные войны" посвящена той истории литературы, которая не написана. Фото: Александр Корольков/ РГ

Вернисаж начался с минуты молчания: не так давно из жизни ушла куратор выставки Анна Рудник. Наталья Громова, второй куратор, отметила: "Трудно было заканчивать выставку без нее".

Также всем, принимавшим участие в создании экспозиции, были адресованы слова благодарности. Олег Николаев, художник, представляющий бюро АртТерра и куратор "Литературных войн", поблагодарил всех, кто работал над проектом: "Здесь очень много текстов, соответственно много задач для дизайна. Текст же нельзя повесить кирпичом, поэтому большое спасибо всем дизайнерам, оформляющим работы". На открытии присутствовала внучка Александра Воронского, которому посвящена часть выставки, - Татьяна Исаева. Ее дед был редактором двух журналов - "Красная новь", и "Прожектор", а также руководителем издательства "Круг" и вождем литературной группировки "Перевал".

Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
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20-30-е годы - эпоха столкновения языков, столкновения писателей и так называемых "цензоров" произведений. РАПП - Российская ассоциация пролетарских писателей - это люди, которые приняли на себя роль контролеров "правильности" литературных произведений. А попутчики - это писатели, которые объективно не стремились к социализму и коммунизму, но своим творчеством могли достигать определенных целей и влиять на умы.

Характер этой ожесточенной борьбы изображен на эмблеме выставки: писатели бегут по кругу и вонзают в спины друг друга ножи. Это весьма драматичное время в истории русской литературы можно смело назвать "борьбой всех со всеми".

"Эта выставка входит в серию выставочных проектов, которые мы называем исследовательскими, потому что они посвящены истории литературы, которая не написана, - говорит директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак. - Это абсолютно неизученная территория, именно поэтому появилась идея этой выставки".

Писатели бегут по кругу и вонзают в спины друг друга ножи. Это время в истории русской литературы можно назвать "борьбой всех со всеми"

Экспозиция "Литературных войн" представлена в пяти залах и имеет несколько тематических блоков: панорама литературных групп и направлений 1922-1932-х годов, судебные процессы над литераторами, образы и книги эпохи "Литературных войн".

Фото: Из фондов Плесского музея-заповедника
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В Доме Остроухова представили редчайшие документы и другие литературные реликвии из фондов Музея имени В. И. Даля, Международного Мемориала, из частных собраний. Особое место на выставке занимают карикатуры. Одной из карикатур, мимо которой нельзя пройти, стала "Поэзия мечты и проза действительности". На ней изображен Владимир Маяковский в образе льва. У лап царя зверей разлеглась овечка - критик Вячеслав Полонский, а в люльке на длинной шее жирафа - писателя Юрия Либединского качается литературовед Виктор Шкловский.

"Встречу писателей на квартире у А. М. Горького 26 октября 1932 г." представили в виде комикса. Каждому из присутствующих на встрече художники-дизайнеры подобрали несколько реплик. Леонид Леонов думает: "Вот дачи бы...надо бы построить", а рядом с ним, подорвавшись со стула, Владимир Луговской кричит тост: "Выпьем за здоровье товарища Сталина!"

Четвертый зал - зал скорби. Сергей Буданцев арестован в апреле 1938 года, Осип Мандельштам умер на Владивостокском пересыльном пункте, Николай Заболоцкий арестован в марте 1938-го... В списке также - Берггольц, Шаламов, Переверзев. Здесь же - дневник драматурга Александра Афиногенова, в нем отразились все самые страшные события 1937 года.

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Выставка "Литературные войны 1920-1930-х годов: РАПП и попутчики" открыта в Доме И. С. Остроухова в Трубниках до 12 мая.

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