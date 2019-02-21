Госдума РФ выразила благодарность Киргизско-Российскому Славянскому университету (КРСУ) - за вклад в сохранение памяти об общей истории народов обеих стран.

Как сообщают в КРСУ, немногим ранее вуз передал в библиотеку Госдумы несколько книг, написанных и изданных сотрудниками вуза. Литературные и документальные работы посвящались установлению советской власти в Киргизии, а также вкладу жителей республики в победу над фашизмом.

Парламентарии особо отметили книги, посвященные Великой Отечественной войне, подчеркнув, что они раскрывают феномен многонационального советского народа. Выход в свет таких изданий, по мнению народных избранников, укрепляет дружбу между Россией и Киргизией.

Благодарственное письмо на имя ректора КРСУ Владимира Нифадьева поступило накануне Международного дня дарения книги, в течение которого люди и организации дарят или передают друг другу разные издания. В вузе, в свою очередь, подчеркивают, что часто передают опубликованные его сотрудниками книги в школы Бишкека и Чуйской области, а также в Централизованную библиотечную систему (ЦБС) столицы республики. ЦБС обслуживает 126 тысяч читателей.

Вместе с тем



В КРСУ убеждены, что книги, уже изданные его коллективом, стали лицом университета. К числу таких изданий в вузе относят сборники "Великий Октябрь Кыргызстана" и "Единство, победившее фашизм", а также монографию "Чингиз Айтматов. Человек Вселенная". Последнюю в сентябре прошлого года представили на выставке в ООН.