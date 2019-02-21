В Ираке ополченцы ликвидировали пятерых смертников-шахидов

На севере Ирака бойцы народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби" ликвидировали пятерых террористов, облаченных в пояса со взрывчаткой, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал al-Mayadeen.

"Убиты пятеро террористов в поясах смертников, попавших в засаду оперативного командования "аль-Хашд аш-Шааби" к северо-западу от Мосула", - подтвердили военные.

Ранее власти страны пообещали усилить борьбу с террористами на фоне участившихся случаев похищений боевиками граждан на северо-западе страны.

Особое внимание при этом будет уделяться пограничным с Сирией территориям.