В Ираке раскрыли крупнейшую сеть финансирования террористов

Иракская разведка раскрыла крупнейшую сеть финансирования террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ - прим. "РГ").

По информации спецслужб Ирака, преступники действовали на территории разных стран, передает РИА Новости. Радикалы смогли организовать разветвленную сеть и сложную схему ухода от контроля за финансовыми потоками. Багдад намерен усилить меры по борьбе с террористами.

Накануне на территории Ирака были уничтожены пять боевиков-смертников, которые, предположительно, состояли в группировке "ИГ". Бандиты были ликвидированы в результате спецоперации в городе Мосуле.