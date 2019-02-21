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21.02.2019 14:43
Рубрика: В мире

В Ираке раскрыли крупнейшую сеть финансирования террористов

Текст: Александр Ленин

Иракская разведка раскрыла крупнейшую сеть финансирования террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ - прим. "РГ").

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По информации спецслужб Ирака, преступники действовали на территории разных стран, передает РИА Новости. Радикалы смогли организовать разветвленную сеть и сложную схему ухода от контроля за финансовыми потоками. Багдад намерен усилить меры по борьбе с террористами.

Накануне на территории Ирака были уничтожены пять боевиков-смертников, которые, предположительно, состояли в группировке "ИГ". Бандиты были ликвидированы в результате спецоперации в городе Мосуле.

В мире Ближний Восток Ирак ДАИШ: терроризм на Ближнем Востоке
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