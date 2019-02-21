В Италии решили ограничить иностранную музыку

Партия "Лига", входящая в правительственную коалицию, развернула масштабную кампанию, нацеленную на продвижение итальянской музыки в эфире национальных радиостанций.

Согласно последним статистическим данным, на сегодняшний день на первых десяти самых популярных радиостанциях страны средняя доля итальянской музыки не дотягивает до 23 процентов, а в некоторых случаях планка опускается даже ниже 10 процентов. Депутат от "Лиги" и бывший руководитель партийной радиостанции Алессандро Морелли вознамерился сделать конкретные шаги для поддержания национальной музыкальной индустрии. Накануне Морелли предложил на рассмотрение парламента законопроект, который фактически обязывает радиостанции "резервировать" треть эфирного времени для итальянских исполнителей, а также освобождать место для восходящих звезд, под которых предлагается выделить, по меньшей мере, 10 процентов эфира.

"Музыка - это не просто развлечение, а история нашей жизни. Мы хотим помочь молодым людям, так как существует картель, который препятствует работе итальянских исполнителей", - отметил автор законопроекта.

Позицию "Лиги" всецело разделяет знаменитый итальянский певец Аль Бано, полагающий, что Италии необходимо встать на защиту своих музыкальных традиций. "Мы должны последовать примеру Франции, где по радио транслируется 75 процентов национальной и 25 процентов зарубежной музыки", - поянил он.

Своим появлением на свет эта законодательная инициатива обязана певцу египетского происхождения Алессандро Махмуду, известному под сценическим именем Махмуд. Он победил на фестивале в Сан-Ремо с песней Money, в которой содержится арабская лирика и ссылки на мусульманский праздник Рамадан. Теперь Махмуд будет представлять Италию на "Евровидении-2019".

В случае, если законопроект будет одобрен, в Италии появится специальный контролирующий орган, главной миссией которого станет отслеживание деятельности радиостанций. Ожидается, что всем не подчинившимся будет угрожать приостановка радиопередач на срок от восьми до тридцати дней.