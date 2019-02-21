В Каракасе не видят необходимости просить военную помощь у Москвы

Венесуэла в настоящий момент не планирует запрашивать у России военную помощь. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел страны Иван Хиль Пинто.

"Венесуэла обладает всеми возможностями для того, чтобы гарантировать мир. И у нас есть все возможности, чтобы гарантировать, что не случится никакой агрессии", - подчеркнул глава венесуэльского внешнеполитического ведомства, которого цитирует РИА Новости.

Иван Хиль Пинто также рассказал, что российская сторона не поставляет Венесуэле гуманитарную помощь. Продукты, лекарства, технологии из РФ идут только по коммерческим каналам. "Есть снабжение товарами первой необходимости, мы покупаем эти товары", - подытожил он.