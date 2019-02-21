Законопроект о запрете использования на Иссык-Куле полиэтиленовых пакетов, пластиковых бутылок и тары готовится рассмотреть парламент Киргизии.

Инициатор - депутат Экмат Байбакпаев - предлагает наказывать нарушителей штрафами. Граждан - на 5,5 тысячи сомов, что составляет практически треть от средней зарплаты по стране. Организациям в случае, если законопроект будет одобрен, придется платить больше - по 17 тысяч сомов.

Как утверждает законодатель, пластик и полиэтилен представляют большую опасность для фауны Иссык-Куля. Из-за того, что при разложении эти материалы выделяют опасные вещества, в озере сокращается популяция эндемичных видов рыб и земноводных. Некоторые из них оказались на грани исчезновения. При этом в целом на территории области насчитывается свыше 80 свалок, две трети которых - стихийные.

Парламентарий полагает, что полиэтилен и пластик можно заменить упаковкой из биоразлагаемых материалов.

В правительстве, между тем, полагают, что на ситуацию необходимо смотреть шире. Кабинет министров рассматривает возможность запрета пластиковых пакетов в целом по всей Киргизии. Однако пока эта идея отражения в виде законопроекта не нашла.