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21.02.2019 07:29
Рубрика: В мире

Малыш - невидимка

Более двух тысяч маленьких киргизстанцев не имеют никаких документов
Текст: Любовь Борисенко (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 39(7797)
Чтобы получить свидетельство о рождении, факт появления ребенка на свет нужно доказать юридически. Фото: Темир Сыдыкбеков Чтобы получить свидетельство о рождении, факт появления ребенка на свет нужно доказать юридически. Фото: Темир Сыдыкбеков
Чтобы получить свидетельство о рождении, факт появления ребенка на свет нужно доказать юридически. Фото: Темир Сыдыкбеков
В Киргизии растет число нигде не зарегистрированных детей. Специалисты Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев связывают это с увеличивающейся миграцией. Шокирующие цифры были озвучены во время круглого стола, прошедшего в Бишкеке. В парламенте республики не исключают, что в реальности ситуация может быть еще тревожнее.
Фото: Кенжебек кызы Эльвира
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- В стране насчитывается около двух тысяч детей без документов, причем речь идет только о тех случаях, которые нам известны, - утверждает депутат парламента КР Аида Касымалиева. - Некоторые родители не регистрируют своих детей, потому что эта услуга платная. За бланк надо выложить около 200 сомов и почти столько же стоит запись в загсе. Для многодетных семей с низкими доходами это серьезные траты. Другим получить свидетельство на ребенка не позволяет закон. По действующим нормам, одного факта биологического рождения для выписки документов недостаточно, необходимо его подтвердить справкой из роддома. Однако получить ее удается не всем. Например, если роды прошли вне медучреждения, в отдаленном селе, матери необходимо в течение 72 часов обратиться к акушерам за подтверждением факта рождения ребенка. Не уложится в обозначенный срок - справку не выдадут. В схожей ситуации оказываются и иностранные граждане, а также лица без гражданства, проживающие в республике.

Без свидетельства о рождении ребенка, по словам участников обсуждения, не примут в детсад, а затем и в школу. В будущем у него возникнут сложности и с получением паспорта.

В качестве примера эксперты привели случай, произошедший в Нарынской области. Престарелая жительница одного из сел привела устраивать в местный садик трехлетнюю внучку. Заведующая потребовала свидетельство о рождении, а также справку с места жительства и выписку из медкарты. Документов на внучку, однако, пенсионерка предоставить не смогла. Выяснилось, что вскоре после появления девочки на свет ее родители отправились на заработки в Россию, где пребывают до сих пор. Получить свидетельство о рождении они перед отъездом не удосужились, а справка из роддома потерялась. В местной администрации, куда пенсионерка обратилась за помощью, развели руками. Ведь даже доказать родство с девочкой бабушка не может - у внучки нет документов.

Фото: Темир Сыдыкбеков
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По словам Аиды Касымалиевой, сейчас в парламенте готовятся поправки в законодательство, которые призваны решить проблемы с регистрацией новорожденных. Медицинские учреждения могут обязать направлять в уполномоченные органы электронные справки о рождении детей с указанием фамилий матерей. А позже родители смогут обратиться за получением свидетельства в любое удобное время.

В парламенте не исключают, что при внесении изменений в законодательство будет использован опыт России и Армении, где процесс выдачи детских документов, с одной стороны, упрощен, с другой, максимально защищен от постороннего вмешательства.

Комментарий

Озонниа Ожиело, постоянный координатор системы ООН в КР:

- С февраля по апрель 2017 года Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Киргизии совместно с госструктурами республики провело комплексный анализ законодательства в области гражданства и выявило ряд недоработок. Выяснилось, что проблемы с регистрацией рожденных на территории КР детей нередко возникают у иностранных граждан или лиц без гражданства. Мы рекомендовали отменить госпошлину за регистрацию рождения ребенка и продолжить практику выдачи свидетельства через информационные киоски. Также нами предложено рассмотреть возможность разработки специальной формы документа для иностранцев и лиц без гражданства.

В мире экс-СССР Киргизия
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