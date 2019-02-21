В Китае мужчина с ножом ранил 11 прохожих

Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в городе Цзиань в провинции Цзянси на востоке Китая. По данным местной полиции, инцидент произошел в семь часов утра по местному времени.

В результате ранения получили 11 человек, все они были госпитализированы. Сотрудникам полиции и горожанам удалось быстро задержать злоумышленника, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, нападавшим оказался 33-летний местный житель. Родственники сообщили, что ранее он уже лечился от психического расстройства.