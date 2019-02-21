В Кремле заявили о продолжении сотрудничества с Венесуэлой

Россия заинтересована во взаимовыгодном сотрудничестве с Венесуэлой, заявили в Кремле.

На просьбу прокомментировать сообщение агентства Bloomberg, что правительство Николаса Мадуро якобы поручило ряду компаний открыть счета в России, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: "РФ продолжает сотрудничество с Венесуэлой. Мы заинтересованы в его продолжении. Это сотрудничество взаимовыгодное". "Что до поручений венесуэльских властей, то нужно, чтобы легитимные венесуэльские власти их комментировали", - заключил представитель Кремля.

На вопрос о 300 тоннах гуманитарной помощи, про которые заявил Николас Мадуро, Песков заметил, что не располагает информацией, и сказал, что уточнит.