В Международный день родного языка Россия напишет диктант на немецком

Открытый диктант по немецкому языку - Tolles Diktat-2019 - стартовал в Российско-Немецком Доме в Москве.

Tolles Diktat-2019 проводится с целью популяризации немецкого языка и развития культуры грамотного письма. Предложенные участникам тексты посвящены театральной теме, поскольку 2019 год - Год театра.

Всероссийская акция Tolles Diktat проводится в 7-й раз по инициативе общественных организаций российских немцев и приурочена к Международному дню родного языка, учрежденным ЮНЕСКО.

В этом году к акции Tolles Diktat-2018 помимо России присоединились 11 стран. В открытом диктанте по немецкому языку приняли участие 25 841 человек из 68 регионов России, а также - Казахстан, Киргизия, Украина, Германия, Испания, Нидерланды, Сербия, Хорватия, Черногория, Босния и Герцеговина.

К написанию диктанта приглашены, школьники, студенты, слушатели курсов Hallo Nachbarn! и других языковых кружков в России и странах Ближнего и Дальнего зарубежья.

Итоги акции будут подведены до 17 апреля и опубликованы на портале российских немцев RusDeutsch, на сайте Школы немецкого языка Deutsch Online , а также в официальных группах акции ВКонтакте и на Facebook.