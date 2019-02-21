Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги дошел до финиша. В пятницу команды проведут заключительные матчи, после которых 16 клубов продолжат борьбу в Кубке Гагарина, а остальные уйдут на долгие каникулы.

Главная интрига сохраняется в Западной конференции, где на две оставшиеся вакансии в плей-офф трое претендентов - "Сочи", "Витязь" и рижское "Динамо". Пока за границами кубковой восьмерки остается латвийский коллектив, который мощно накатил на финише, но предыдущие потери очков компенсировать пока не может. Рижане отстают от "Витязя" всего на очко. Подмосковная команда, напротив, сейчас на спаде, и только победа в предыдущем туре над немотивированным минским "Динамо" держит ее в обойме.

Хоккеисты ЦСКА принимают поздравления с победой в регулярном чемпионате КХЛ. Но Кубок континента - не главный для них трофей. Фото: РИА Новости

Теперь обоим претендентам предстоит тяжелое испытание. "Витязь" принимает екатеринбургский "Автомобилист", который досрочно выиграл Восточную конференцию. С одной стороны, уральцы на бумаге сильнее. С другой - мотивация "витязей" явно выше. Параллельно рижане сойдутся с другим фаворитом, московским ЦСКА. Тут расклад примерно тот же - армейцы давно мыслями в плей-офф, и матч для них не имеет абсолютно никакого значения. Но даже немотивированный ЦСКА представляет опасность для любого соперника. Рижанам, напомним, нужна не только собственная победа, но и поражение конкурента.

В этой "закрутке" фигурирует еще и "Сочи", который математически также пока не обеспечил себе место в плей-офф. Но черноморский клуб на финише "регулярки" дома играет со "Слованом" - откровенным аутсайдером, давно уже доигрывающим сезон. Сочинцы показывают сейчас хороший хоккей, и нет особых сомнений, что уж одно очко они в предстоящем поединке точно наберут - именно этого будет достаточно, чтобы не оглядываться на конкурентов. Так что, по сути, в плей-офф от Запада остается только одно место.

Все эти битвы, впрочем, глобальное значение едва ли будут иметь. Потому что команды, занявшие в Западной конференции седьмое и восьмое места, в плей-офф сыграют с ЦСКА и СКА. При всем уважении к тем, кто получит это право, их задача на Кубке Гагарина, скорее всего, сведется к тому, чтобы не проиграть армейским монстрам всухую, а хотя бы посопротивляться - слишком уж выделяются "красно-синие" обеих столиц на фоне конкурентов.

ЦСКА, кстати, один трофей в этом сезоне уже себе гарантировал - за первое место по итогам регулярного чемпионата москвичи получат Кубок континента. Забавно, что в своем "Твиттере" коллег поздравили армейцы с Невы. В сообщении нет никаких "подколов", все по-деловому: "Поздравляем ЦСКА с успешно проведенным регулярным сезоном и с завоеванием почетного трофея - Кубка континента!" Но нюанс в том, что еще ни разу в истории КХЛ команда, выигравшая "регулярку", не брала в итоге Кубок Гагарина. Так что такие поздравления прямых конкурентов, благоразумно финишировавших вторыми, можно воспринять и с долей иронии.

Что касается Восточной конференции, то здесь главный вопрос отпал в предыдущий игровой день. Героический поход "Сибири" за плей-офф окончился ничем - Новосибирск в третий сезон подряд остался без главного хоккейного блюда. Надо отдать должное команде - после худшего в своей истории старта она здорово прибавила и до последнего сохраняла шансы. Но догнать челябинский "Трактор" не успела.

Теперь на Востоке известны не только восемь участников плей-офф, но и сформированы две пары. "Автомобилист" в первом раунде сыграет с "Трактором", а "Барыс" - с нижегородским "Торпедо". Забавно, что все традиционные фавориты конференции расположились в итоговой таблице как раз между этими коллективами. И в последнем туре они определят, кому и с кем встречаться в плей-офф.

Главным хитом вечера станет игра в Магнитогорске, где "Металлург" принимает действующего обладателя Кубка Гагарина "Ак Барс". У команд равное количество очков - по 82. Соответственно, победитель займет третье место на Востоке. Проигравшего же могут подвинуть даже с четвертой строчки, ведь на пятки наступает "Авангард". Омичи играют дома с "Сибирью" и имеют все шансы набрать еще два очка. Уфимский "Салават Юлаев" уже точно останется шестым, так что он просто наблюдает за процессом со стороны - башкирский клуб свои 62 матча "регулярки" отыграл.

Где будем смотреть

22 февраля, пятница, Матч-ТВ

19.30 ЦСКА (Москва) - "Динамо" (Рига). Прямая трансляция.

КХЛ-ТВ

16.50 "Трактор" (Челябинск) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.

КХЛ HD

19.20 "Сочи" (Сочи) - "Слован" (Братислава). Прямая трансляция.