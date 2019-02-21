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Рубрика: Спорт

Приглашение на танец

В программе ОИ-2024 может дебютировать брейк-данс
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 40(7798)
Организаторы летней Олимпиады-2024 в Париже предложили включить в программу соревнований брейк-данс, скейтбординг, скалолазание и серфинг.

Отметим, что три последних вида будут представлены на Играх-2020 в японском Токио в качестве дополнительных. А вот у брейк-данс может состояться олимпийский дебют.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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По словам главы парижского оргкомитета Тони Эстанге, "это городской, универсальный вид спорта, у которого более миллиона почитателей среди юношей и девушек во Франции".

"Мы рады видеть, что заявка Парижа по новым видам спорта соответствует нашей недавно утвержденной концепции-2020, направленной на то, чтобы сделать олимпийскую программу более гендерно уравновешенной, привлекательной для молодежи и урбанистичной", - отмечается в заявлении Международного олимпийского комитета, от одобрения которого зависит итоговое включение предложенных видов в программу ОИ-2024.

Спорт Олимпийские игры
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