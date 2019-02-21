В России появилась вторая женщина-миллиардер

Единственной женщиной-миллиардером в России раньше считалась Елена Батурина, российская предпринимательница, филантроп и меценат. Однако в этом году у нее появился конкурент.

2019 году стоимость интернет-магазина Wildberries достигла 1,2 миллиардов долларов. Таким образом, его владелица Татьяна Бакальчук стала второй женщиной-миллиардером в России после Елены Батуриной, сообщает Forbes.

Год назад Бакальчук впервые вошла в список богатейших людей России с состоянием 600 миллионов долларов.

Свой бизнес преподаватель английского языка Татьяна Бакальчук основала вместе с мужем в 2004 году.