В Сирии 2,7 миллиона детей будут привиты от полиомиелита

Дети на одной из улиц в Алеппо. Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Минздрав Сирии реализует беспрецедентную по своим масштабам программу вакцинации против полиомиелита. Она охватит 2,7 миллиона детей в возрасте до пяти лет.

В национальной кампании задействованы девять тысяч медков и 128 тысяч добровольцев, которые прошли специальную подготовку. По всей стране сейчас работают 2,6 тысячи мобильных бригад, которые прививают детей, сообщает ТАСС.

По данным специалистов, местные жители активно поддерживают вакцинацию и добровольно приводят своих детей. Не зафиксировано ни одного отказа. К тем, кто не может прийти в стационар, выезжают мобильные группы медиков.

До войны полиомиелит считался в Сирии побежденной болезнью. Последний случай здесь был зафиксирован в 1995 году. По данным местного минздрава, все изменилось с появлением в стране интернациональных банд, инфекция проникла в страну из-за границы вместе с наемниками.

За годы войны в Сирии выросло целое поколение детей, которое никогда не прививалось ни от каких болезней. Сегодня самая сложная ситуация наблюдается в районах, которые либо контролировали, либо продолжают удерживать силы международной коалиции и террористические группировки. Тревожным остается положение и в городе Ракка, разрушенном на 70% бомбежками американской авиации. Здесь под завалами все еще остаются тела погибших, что также влияет на эпидемиологическую ситуацию.