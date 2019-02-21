В Союзном государстве выпустят атлас, посвященный 75-летию Великой Победы

Героические этапы Великой Отечественной войны включены в картографическое издание, которое пополнит книжные новинки Союзного государства. Выпуск атласа, который приурочен к 75-летию Великой Победы, готовят комитет по имуществу РБ и Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии РФ. Об этом сообщил порталу СГ председатель Госкомимущества Беларуси Андрей Гаев.

Книжная новинка картографических продуктов, над которой трудятся специалисты обеих стран, выходит, по его словам, в цикле "Путешествуем вместе: Россия - Беларусь". Проект включает несколько совместных карт, в том числе, и периода Великой Победы.

"В атласе можно будет найти материалы о сражениях, местах захоронений, операциях, проводившихся на территории двух государств во время войны", - прокомментировал издание Гаев. Он пояснил, что реализация совместных проектов ежегодно обсуждается на заседании коллегий белорусского и российского ведомств. В этом году очередную экспертную встречу планируется провести осенью на территории России.

"У нас с россиянами хорошее, годами развивающееся, и дающее отличный результат сотрудничество. В течении всего года, как правило, проводим несколько встреч для того, чтобы реализовать достигнутые договоренности и решать новые вопросы, направленные на дальнейшее развитие совместных инициатив", - отметил Гаев.